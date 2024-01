Cher recibe ataques de su exnuera tras buscar obtener la tutela legal de su hijo

Cher está siendo atacada por su exnuera Mariangela King, conocida artísticamente como Queeny King, expareja de su hijo Elijah Blue Allman, la cantante busca convertirse en la tutora temporal de las finanzas de Elijah, de 47 años, alegando que los problemas de salud mental y el abuso de sustancias lo han dejado imposibilitado para hacerse cargo de su dinero.

Según el documento presentado a finales de diciembre ante el Tribunal Superior de Los Ángeles obtenido por medios estadounidenses, Allman es "actualmente incapaz de gestionar sus activos debido a graves problemas de salud mental y abuso de sustancias".

De concederle la tutela, Cher recibiría las "distribuciones regulares de fideicomiso" que se le deben a Allman del fondo fiduciario creado para él por su difunto padre, el músico Gregg Allman.

La petición también hace énfasis en que la cantante de "Believe" ama inmensamente a su hijo y que siempre ha actuado pensando en el beneficio de él y asegura que los hermanos Allman la han propuesto para ejercer el papel.

De acuerdo a Page Six, Allman solicitó el divorcio por primera vez en noviembre de 2021, después de unos ocho años de matrimonio, sin embargo, ahora desea detener el proceso de separación, esto a raíz del deseo de su madre de obtener su tutela.

Exnuera se lanza contra Cher

Mariangela King habló para Page Six sobre su percepción de lo que ocurre con su exesposo Elijah Blue Allman, consideró que la cantante "lo secuestró" y que a ella, que en ese momento aún era su pareja, no la tomaron en cuenta para la toma de decisiones; además, aseguró que cuando intentaban "arreglar su matrimonio", dos hombres, mandados por Cher, habrían interrumpido el encuentro que se dio en un hotel.

“Siempre he sido una defensora de la comunidad sobria y de la sobriedad de Elijah. … Lo que no me parece bien son los establecimientos que me excluyen (a su esposa) de ser parte del tratamiento de Elijah y de su esperanzada recuperación”, dijo.

King dijo no estar de acuerdo con el lugar donde Cher llevó a su hijo para que se rehabilitara.

"No estoy de acuerdo con las rehabilitaciones improvisadas y poco éticas que se aprovechan al máximo de las familias en situaciones desesperadas y buscan explotar de manera fraudulenta a las compañías de seguros por servicios no prestados, expresó.

La primera audiencia para determinar si Cher será la tutora financiera de su hijo ha sido pactada para el 6 de marzo.

La familia ha estado envuelta en polémicas anteriormente: en septiembre se hizo público que Cher había sido acusada en una declaración judicial por supuestamente contratar a cuatro hombres para secuestrar a su hijo, pero la cantante negó rotundamente las acusaciones a la publicación estadounidense "People".

Allman había hablado abiertamente de su adicción a las drogas frente a los medios asegurando que era un niño la primera vez que probó la marihuana y el éxtasis. El músico también abordó su adicción a la heroína y desde 2010 ha entrado y salido de periodos de rehabilitación.

*Con información de EFE.

