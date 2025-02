El grito de bienvenida de las fans a Chayanne fue agudo, completamente formado por mujeres, constante, desbordado, apasionado, y el puertorriqueño todavía no aparecía en el escenario.

Cuando finalmente el cantante salió a la tarima, lo hizo lentamente elevado por una plataforma que lo levantó desde atrás del escenario para comenzar el show con el tema que da nombre a la gira “Bailemos otra vez”, donde le expresó al público a través del tema las ganas que tenía de volver.

Después con su éxito “Salomé”, con una sonrisa de oreja a oreja, y con los ojos abiertos sorprendido por la respuesta de sus fans mexicanas se destapó rápidamente para comenzar a bailar de forma intensa e intrépida salsa, para después seguir, casi inmediatamente con el tema “Boom boom”.

Siempre bailando acompañado por cerca de diez bailarina con quienes hacia pasos que todas las fans imitaban para seguirlo al ritmo. Después de ese intro intenso, se detuvo se agachó mirando al piso mientras el público se desbordaba en aplausos y gritos y el solo sentia su pecho conmovido por el público mexicano.

Luego del baile llegó el romanticismo, con “El centro de mi corazón”, donde Chayanne recorrió el escenario de extremo a extremo utilizando tarimas en cada uno de los lados para conectar más de cerca con el público a los laterales del Palacio de los Deportes.

Durante “Provócame”, Chayanne fue nuevamente elevado por una plataforma que se iba levantando más y más por encima del público, mientras todos bailaban y el propio cantante seguían al borde de la emoción, al punto que gritó durante el tema “!Eso!” Y se quitó la chamarra lanzandola hacia sus músicos.

Sus seguidoras quienes eran mayoría, siguieron moviendo las caderas con “Caprichosa”, pero también los seguidores más recatados con camisa de vestir se decidieron a sacar sus mejores pasos moviendo las caderas y abriéndose la camisa todo aplaudiendo mientras disfrutaban de un Chayanne intenso que no daba descanso con un tema tras otro.

En cada pausa lucia impresionado el cantante y así secándose el sudor dedicó sus primeras palabras

“Buenas noches mi gente bonita que placer tan grande estar aquí con ustedes en México lindo y querido, gracias por estar presente en esta bienvenida tan calurosa estoy feliz por estar entre ustedes, todo esto se ha hecho con entusiasmo con amor y cariño para ustedes cómo siempre digo esta noche ustedes mandan y yo obedezco”, dijo ante la obvia respuesta un grito que retumbaba en la estructura metálica del Palacio de los Deportes.

La balada volvió a dominar el escenario con “Cuidarte el alma” y otro clásico “Atado a tu amor”, tema donde se bajó de la tarima y se abalanzó hacia su público que estaba más cercano al escenario todo ante el grito de las más de 20 mil personas presentes, como si ellos también lo estuvieran teniendo de cerca, como esa decena de personas frente al cantante.

Todo en medio del romanticismo, de las parejas disfrutando, tomándose fotografías, compartiendo un abrazo y besos en cada canción del puertorriqueño. Que entre tanto amor también se ponía a disfrutar con canciones como “La clave”, y “Baila Baila” mostrando su cuerpo, ágil en un atuendo completamente negro cubierto por lentejuelas y una camisa que se transparentaba.

Para salir a “Y tu te vas”, sin embargo, el cantante eligió un atuendo especial, un chaleco de una tela opaca, elegante, que dejaba ver sus brazos moviéndose al ritmo de uno de sus grandes clásicos, mientras las luces neón rojas se apoderaron de la atmósfera del recinto ante todo el público coreando con sentimiento la canción “Acordándome la vida, agachando la mirada”.

Luego de cada canción, Chayanne agradecía con una reverencia y también con algún mensaje.

“Que energía mi gente de México, es muy especial, esto es muy especial, estábamos hablando en el camerino, no se da nada por hecho todo esto mi gente bonita lo siento como si fuera la primera vez, es hermoso estar aquí hacia mucho que no venía y ahora les puedo ver las caras, es muy bonito, se siente bonito cantar canciones de otros discos, ustedes las pusieron en los primeros lugares, no sé dónde estaba cuando canté Tiempo de vals, o Torero que estaba haciendo, pero quieren bailar bachata”, decía mientras el público gritaba y celebraba cada mención de temas.

“Yo los escucho quiero saber lo que están pensando, yo pienso lo mismo”, continuó, “De verdad es increíble haber empezado tan chico a los 10 años y han pasado 25 de eso”, bromeó, “Han pasado treinta”, insistió, “O 35, yo no creo en la edad creo en lo que sentimos, yo los veo de 15 años ejemplo”, dijo para alegría de todos sus seguidores.

Durante un popurrí de temas clásicos como “Yo te amo”, “Volver a Nacer”, o “Completamente enamorado” ya con Chayanne relajado, se puso a ver a su público, el más cercano al escenario y se carcajeo de la intensidad de sus fanáticas y a una quien lo hizo reír le pidió con un gesto lanzar su teléfono, el cantante lo atrapó sin problemas, abrió la cámara y tomo un vídeo en selfie para devolverle el celular a su seguidora que se llevó la mejor imagen del show.

Antes de cerrar con temas como “Tiempo de Vals”, o “Lo dejaría todo”, Chayanne agradeció a todas las familias momento en el que todo su público se le volcó gritando “Papi, papi”, a lo que el cantante respondió entre carcajadas “mis hijos los amo están en mi corazón”.

Antes de cerrar Chayanne recordó a su madre y a su abuela a quienes siempre cuenta todos los detalles de sus shows, y con ello recordó también a los migrantes mexicanos que ven sus conciertos en E.U y que infiere hacen lo mismo con sus familias en México.

“Hay una gran comunidad allá en Estados Unidos que iban a verme y seguro que ellos también comentaban el show con sus familiares, no sé cuántas abuelas hay hoy aquí, bueno yo a esas abuelas les mando un beso”.

Tocó para cerrar Torero, tema que cerró con ambiente carnavalesco y fiesta la noche, antes de volver a reiterar su amor.

“Muchas labores han cambiado, muchas cosas con la tecnología pero no sus corazón México, los amo”, concluyó.

