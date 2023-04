Chaparro se expone en show

Madrid.— Omar Chaparro ha decidido montar un espectáculo ecléctico que, asegura, lleva toda su vida planeando, en el que se abrirá con el público y se mostrará más vulnerable.

El próximo 15 de junio, en el Teatro Metropolitan iniciará la propuesta de hora y media de duración llamada Yo soy Omar C haparro, en cuya hechura colaboraron, entre otros, Rodolfo y Gabriel Riva Palacio, creadores de Huevocartoon, quienes aterrizaron y nutrieron lo que tenía en mente.

“No son sketches, no es un monólogo, no es un concierto musical, no es comedia, ni stand up, pero al mismo tiempo son todas las anteriores. Más que anécdotas, es algo en donde me voy a abrir de capa y mostrarme vulnerable como nunca antes”, adelanta el comediante a EL UNIVERSAL.

“Tengo seis meses escribiendo, pero toda una vida planeándolo. Quería celebrar mis 27 años de carrera con un espectáculo que resumiera todo lo que he hecho antes y, como eran muchos ingredientes como la radio, la comedia, el cine, la televisión y la música, era complicado; más que un show, diría que es una experiencia”, explica sobre el show que se montará también en Estados Unidos.

Omar se encuentra ahora en la capital madrileña para conducir la 10 entrega de los Premios Platino, que hoy reconocerá al cine y las series iberoamericanas del último año.

En 2020 habría sido la primera vez que lo haría, pero la llegada de la pandemia por Covid-19 y posteriormente su propia agenda de trabajo, hizo imposible su aparición arriba del escenario.

“Puedo adelantar que no vamos a grabar nada, salvo la entrada que es un poco espectacular; habrá algo de baile por supuesto, ya verán”, indica

El actor de No manches Frida y La boda de Valentina considera que, por ahora, lo más complejo ha sido el encontrar que los diálogos a decir sean entendibles para el público de toda Iberoamérica.

“Que sean entendibles (los chistes) igual en Argentina que en España, por ejemplo, estamos buscando las notas donde debe ir, pero lo que he dicho sobre todo es que quien debe estar relajado antes que todos soy yo. Lo ensayaremos, pero una vez que empiece, ya veremos”.

Con serie de drama y misterio

Chaparro espera el estreno de la producción Las viudas de los jueves, basada en la novela homónima de la escritora argentina Claudia Piñeiro y que verá luz por Netflix.

La historia original cuenta cómo un grupo de amigos se reúne semanalmente lejos de las miradas de hijos, esposas y empleadas domésticas, pero una noche la rutina se rompe con la llegada de la muerte.

“Hace años no lo habría hecho, pero ahora dije ‘vamos a arriesgarnos’ y puedo decir que es un drama con Irene Azuela y yo hago a un millonario”, indica brevemente.