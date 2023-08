César Bono defiende el humor no cavernícola

El payaso “Platanito” debe bajarle dos rayitas a su sentido del humor, con el que se ha burlado públicamente de casos como el asesinato de la joven Debanhi, considera el comediante César Bono.

El actor de Vecinos, y quien está por cumplir 22 años al frente del monólogo Defendiendo al cavernícola, comenta que es admirador de quien en realidad se llama Sergio Verduzco, por su gran memoria y por poder bajar del escenario y pasar desapercibido al quitarse la peluca y el maquillaje.

“Las cosas gruesas por las que se le ha criticado, jamás las diría yo; no hablaría yo de niños muertos (la guardería ABC, utilizada por ‘Platanito’ como chiste). No lo cancelaría porque no soy productor, pero sí se ha pasado y, si hay que poner una palabra, pues sí, hay que quitarle dos rayitas porque además no lo ha dicho una vez, han sido varias, y hay que reflexionar. Más siendo para mí una persona querida”, dice.

Bono cree que, igual, lo ocurrido con el comediante chilango de 50 años es que ha trabajado mucho tiempo para el público en EU.

“Si dices una pendejada, los que te ven son los paisanos y a los gabachos les vale madre; entonces, a lo mejor ahí se malacostumbrar, quiero pensar”, opina.

A sus 72 años, con cerca de cinco décadas de trayectoria, el actor formó parte del llamado cine de ficheras que se abarrotaba la salas en los 80. Esas mismas historias, considera, podrían adaptarse fácilmente a la actualidad, observando cuidado en los diálogos de acuerdo a los nuevos tiempos en que no se ve bien, por ejemplo, la sexualización de las mujeres.

“La gente que critica no se da cuenta de que llenábamos cines de más de mil 500 butacas, y ahora en los que tienen 30 butacas, van 12 personas. O sea, malo, malo, malo (sus películas), pero con mucho éxito taquillero y al actual, no lo ven”, opina.

“La fórmula era muy sencilla: guapas y comediantes y eso a quién no le gusta. Ahora (esas películas) tendría que adaptarse. Por decir algo, en lugar de decir ‘mira qué mujer tan hermosa’, ahora para que se vea como algo sexual, se diría, ‘mira qué mujer tan inteligente y hermosa’.

“En esas películas no había maltrato (a ellas), no les pegábamos, ni las secuestrábamos, ni violaban; lo que sí es que eran hermosas y traían enloquecidos a los comediantes”, recuerda.

Alista obra sobre la pareja

Ahora mismo, junto con Luis de Alba y Benito Castro, quienes formaron parte de esas cintas, así como con Alejandro Suárez, Bono presenta la comedia teatral ¿Por qué será que las queremos tanto?

La puesta, original argentina, comienza el mes próximo gira, tanto en México como en EU.

“Es sobre tres amigos que van al bar porque uno de ellos se va a divorciar y comienzan a decir que ‘mi esposa, esto y esto’, ‘la mía lo otro y aquello’, pero la conclusión es que pase lo que pase, vas a estar enamorado de ellas”, recalca.