Celebran a Héctor Parra en la cárcel: "el mejor cumpleaños que he tenido en mi vida", confiesa

Héctor Parra no se rinde, está bien y de buenas a pesar de seguir en la cárcel, después de que fue sentenciado a 13 años de prisión por los delitos de abuso y corrupción de menores, su hija menor Alexa Hoffman lo acusa, mientras que Daniela, su hija mayor lo defiende.

Pese a la adversidad los Parra siguen adelante, Daniela trabajando en el negocio de tamales que inicio antes de que apresaran a su papá, además de sumarse a proyectos artísticos, como el musical de RBD; mientras que Héctor Parra se prepara en prisión y disfruta de los triunfos de su hija.

A través de una llamada telefónica, Daniela compartió una conversación con su papá en la que detallaron lo bien que la pasaron en una reciente fiesta de cumpleaños, que aunque se realizó en el reclusorio, eso no impidió que fuera "mágica"

El mejor cumpleaños de Héctor Parra lo pasó en prisión

Daniela Parra compartió en redes la llamada telefónica que tuvo con su padre Héctor Parra en la que el actor agradece al público las muestras de amor y las cartas que le hicieron llegar en la cárcel y que recibió el día que su hija junto con su novio Diego fueron a celebrar con él.

"Pasé un cumpleaños genial, primero porque estaban mis hijos Dani y Diego, mis amigas que vinieron, gente que fue a demostrarme su cariño; me sentí muy cobijado, muy querido, especialmente por toda la gente que me mandó recaditos, de los que se pudieron, porque nop pudieron llegar todos , es que es una cantidad verdaderamente exagerada", dijo el actor con orgullo.

Parra, quien asegura es inocente de lo que su hija Alexa lo acusa, resaltó que su fortaleza son los mensajes de apoyo de la gente.

"Les agradezco infinitamente, me alimentan el alma, el espíritu, les agradezco muchísimo porque esa gente que está al pendiente de nosotros es mi fortaleza acá adentro, son mis armas parea la guerra".

Daniela Parra comparte llamada telefónica con su padre desde el reclusorio.

Parra confesó que vivió el mejor cumpleaños de su vida por la buena vibra que se dio ese día en la cárcel, pues se sintió rodeado de ángeles y lo ocurrido le alimentó el alma.

"El mejor cumpleaños que he tenido en mi vida, de verdad que el mejor, no uno de los mejores, sino el mejor, había una vibra tan especial, yo me sentí rodeado de ángeles, fluyó todo muy bonito, me alimentó cañón, el mejor cumpleaños que he tenido en la vida entera", reiteró.

Daniela Parra también celebró su cumpleaños junto al de su padre, y para ella, coincidencialmente, también fue el mejor cumpleaños, algo que a Héctor le dio mucha alegría, pues tanto él como su hija estaban en la misma frecuencia, "una frecuencia hermosísima", expresó.

Héctor Parra contó que después de la fiesta se puso a leer cada uno de los mensajes que le enviaron gente que no lo conoce personalmente, mensajes de apoyo, felicitaciones de todo, "no existen palabras para agradecer", dijo emocionado Héctor Parra, quien agotará todos los recursos para apelar y poder seguir dando batalla por su libertad.

