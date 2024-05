Cazzu sugiere cambio de casa junto a su hija Inti: "Nuevos comienzos"

A una semana de que el cantante mexicano Christian Nodal y la rapera argentina Cazzu anunciaran su separación tras dos años de relación y el nacimiento de su hija, la rapera argentina reapareció en redes sociales con una contundente publicación.

Fue en Instagram donde, Julieta Emilia Cazzuchelli, su nombre real, sugirió un cambio de residencia junto a su bebé. Escribió: “Nuevos comienzos” y agregó un emoji de un corazón vendado en su instastorie.

La imagen que acompañaba el post mostraba una habitación de bebé en proceso de decoración, con Inti siendo cargada por una mujer al fondo. Asimismo, se podía ver la madera de una cama para niños de color beige, una estructura de madera para juguetes, un caballito mecedora y pequeñas pelotas de colores en una bolsa, lo que insinuaba una nueva etapa en la vida de Cazzu.

Foto: Instagram.

Hasta el momento, se desconocen los motivos reales por los que la ahora expareja habría decidido tomar caminos separados. No obstante declararon su compromiso de mantener unión por el bienestar de su bebé.

"Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti”, se leyó en el comunicado emitido el 23 de mayo.

Nodal enfrenta críticas por borrar fotos de su hija Inti

Después de dar a conocer su ruptura, Nodal fue objeto de críticas por su "actitud" hacia su hija, pues además de borrar cualquier mención de su relación con Cazzu, eliminó las fotos de Inti de su perfil de Instagram.

Durante el embarazo de Julieta, la pareja mantuvo en privado esta etapa de sus vidas, pero gradualmente comenzaron a compartir más con sus seguidores, incluyendo imágenes de la pequeña. En febrero, Nodal subió fotos del retoño en su perfil, agregando a la descripción "Algo inolvidable pa’l cora".

En las redes sociales, también se documentó el viaje que realizó a París en febrero, con la bebé y Cazzu, antes del inicio de la gira Pal Cora Tour en 2023.

Actualmente, el perfil de Instagram de Nodal se centra únicamente en su carrera musical, mostrando imágenes en blanco y negro y videos de sus actuaciones para promocionar su gira "Noches pal cora". Sin embargo, debajo de estas publicaciones, sus seguidores han expresado su descontento, cuestionando su decisión de eliminar las fotos de su hija y acusándolo de abandonar a Cazzu.

“Una cosa borrar las fotos con tu ex, ¿pero borrar las fotos de tu hija?” “Cuando el tipo estuvo en su peor momento, Cazzu lo ayudó a sanar y tuvieron una hija. Qué fácil hoy en día descartar a las personas”. “Este hombre nunca va a cambiar. Una criatura no se trae por capricho al mundo, borrar las fotos de su hija Inti, bebé inocente”. “Ni por la bebé cambiaste. ¡Qué horror!”, señalaron.

Nodal pide un alto al odio contra su familia

“Mi gente les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta, a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina. Están dañando a personas buenas que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias”

Este mensaje fue publicado ayer, 29 de Mayo, por el artista, luego de que la familia de Cazzu fuera implicada en un robo que ambos cantantes sufrieron en su casa de Argentina meses atrás. Dado que la ahora expareja no ha revelado, como mencionamos, los motivos que llevaron a su ruptura, se ha generado información sin fundamentos.