Cazzu: el sueño que cumplió la cantante antes de ser mamá con Nodal

Cazzu atraviesa un gran momento en su vida profesional porque su disco “Nena Trampa” es un éxito que le ha permitido no sólo acumular reproducciones en las plataformas de streaming, sino también encarar una gira. A la cantante se la ha visto desplegar un increíble show en cada escenario al que ha llegado.

Lee también: Sasha Sokol gana demanda contra Luis de Llano por daño moral: "Espero que mi voz y mi historia sirvan"

Pero en su vida personal también está en una etapa idílica porque espera su primer hijo junto a Christian Nodal. La relación entre ambos está muy afianzada, viven juntos y se muestran muy enamorados. De hecho, muestra orgullosa su vientre arriba de los escenarios porque no ha dejado de hacer presentaciones.

Y ahora se suma un hito en la carrera de Cazzu como fue compartir escenario con Alicia Keys, la reina del R&B y el Soul volvió a Argentina después de diez años y homenajeó a su mentor, Prince. La trapera argentina fue la única invitada y ambas enloquecieron a todos en un concierto. El repertorio fue muy amplio y superó ampliamente las expectativas de todos los presentes que esperaban verla hace mucho tiempo.

Lee también: Luis Miguel comparte conmovedora foto con su madre Marcela Basteri

Luego de interpretar ‘Superwoman’ con un claro mensaje de empoderamiento a las mujeres en la lucha por más igualdad y derechos, Alicia Keys le dedicó una palabras para todas aquellas que no tienen voz y buscan más justicia. “Ahora recibamos con toda la energía a una gran artista y una gran mujer” lo que dio pie a que Cazzu se hiciera presente en el escenario para interpretar ‘Nada’. ‘’Demuestren cómo se hace mí Buenos Aires querido’', dijo la argentina.

“Ayer me pasó esto, que ni la imaginación me había alcanzado para soñarlo ♥️ @aliciakeys you’re the most beautifull human I have ever met! GRACIAS”, escribió Cazzu en Instagram junto a imágenes de su presentación como invitada al concierto de Alicia Keys. Para la argentina fue un sueño cumplido aunque está más que claro que piensa seguir en ese camino y haciendo su propia historia en el mundo de la música.