Una crítica a las influencer y al mundo que se está acostumbrando a la denigración de las personas, correrá a cargo de la tripleta actoral integrada por las mexicanas Carolina Miranda y Samadhi Zendejas, y la cubana Yany Prado.

Se trata de una serie para Prime Video, cuyo título oficial no se ha dado a conocer, pero que versiones indican se llamará Por catálogo, ahora en etapa de posproducción.

El guion es autoría de Leonardo Padrón, responsable de la historia en producciones como Accidente, La mujer del diablo y Juliantina.

“Es una serie bonita con tres protagonistas que se vuelven un poco complicadas. Es de cómo las redes sociales y el mundo influencer de decir todo el tiempo donde estás te pueden generar problemas”, indica Caro Miranda.

La serie muestra así el desarrollo de tres vidas completamente diferentes, en la que cada una es una influencer destacada.

“Es una crítica a los influencers y al mundo en que vivimos actualmente y cómo nos denigra la sociedad”, abunda la mexicana.

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En la vida real, Carolina cuenta con dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram; mientras que sus compañeras de reparto, Samadhi y Yany registran 6 millones y 766 mil seguidores respectivamente en la misma red social.

Desde hace tiempo, asegura Carolina, ha dejado de postear continuamente en sus redes sociales justo por la presión que luego existe por parte de los usuarios.

La intérprete señala que, como artistas, deben mantener presencia en redes sociales para estar cerca de su público, compartir con él y agradecer el respaldo que resulta fundamental para sus carreras.

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“Pero más allá del público al que me gusta apapachar, no puedo estar publicando cada tres segundos que hago y qué no, no le tomo fotos a cada comida porque luego dirán que estoy gorda (risas).

“Estamos en un momento en el que deberíamos vivir más el presente y dejar de estar conectándos a través de una pantalla, porque así hay mucho que se pierde en sensación”, considera Carolina.

Y justo en la serie, adelanta la también actriz de ¿Qué pasó con Sara? y Todas menos tú, su personaje lucirá confundido.

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“No me gustaría revelar más detalles, pero sí pasa que hay mentes frágiles del otro lado de una pantalla a las que no sabes cómo vas a dañar con tu estilo de vida supuestamente perfecto, que realmente no existe”, apunta Miranda.

Actualmente, a la guanajuatense se le puede ver en la recién lanzada serie Los encantos del sinvergüenza y la nueva temporada de Perfil falso, una serie en la que, en este mood tecnológico, la protagonista conoce a su príncipe azul a través de una aplicación de citas e inicia un idílico romance entre mentiras.

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