Más Información

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

En Carro de Comedias de Teatro UNAM: El gran teatro del mundo

En Carro de Comedias de Teatro UNAM: El gran teatro del mundo

La historia de una vida en el Servicio Exterior Mexicano, en un libro

La historia de una vida en el Servicio Exterior Mexicano, en un libro

“Los héroes son minúsculos y son parte de la población”: Guillermo Fadanelli

“Los héroes son minúsculos y son parte de la población”: Guillermo Fadanelli

Calderón de la Barca, revisitado en el Carro de Comedias de la UNAM

Calderón de la Barca, revisitado en el Carro de Comedias de la UNAM

Élmer Mendoza va a la caza de lectores con nueva obra y reediciones

Élmer Mendoza va a la caza de lectores con nueva obra y reediciones

presume la renovada nariz que tiene desde hace unos meses, la top model mexicana que libró en su momentos varios problemas con este órgano del rostro, clave para la respiración y el olfato, presume feliz el resultado de la última intervención a la que se sometió que no fue por estética, sino por un incidente con unos lentes.

Fue hace cuatro meses que la hoy conferencista y famosa modelo en la década de los 90, compartió con sus seguidores que su nariz se había sometido a una cirugía tras sufrir un pequeño accidente.

Se le cayeron los lentes, éstos se rompieron de una pequeña parte que se le incrustó en la nariz mientras hizo un trayecto corto a su casa, esto fue suficiente para que se le agujereara la piel, por lo que tuvo que ser intervenida, ya que en ese orificio se le metieron bacterias.

Lee también:

El procedimiento, especificó, no tuvo que ver con su pasado relacionado a adicciones ni a una infección por una bacteria; Carmen sufrió de una adicción severa a la cocaína y al alcohol, algo que agravó el deterioro nasal que tuvo tras contagiarse de leptospirosis (o rinitis granulomatosa), una infección bacteriana por agua contaminada que le causó inflamación nasal y perforación de tabique.

Así luce la modelo Carmen Campuzano en 2026 tras batallar por muchos años con el aspecto de su nariz.
Así luce la modelo Carmen Campuzano en 2026 tras batallar por muchos años con el aspecto de su nariz.

Campuzano, quien sobresalió en el mundo del modelaje por su presencia y talento en las pasarelas, sufrió en 2002 una fuerte depresión y fue internada en una clínica psiquiátrica.

Carmen renació de las cenizas y a más de una década de haber dejado atrás su momento más sombrío, ahora comparte en conferencias las vivencias tan fuertes que tuvo en el pasado y que la hicieron ser la mujer que es ahora.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Quiere ser ella” acusan a Ángela Aguilar de copiar a Cazzu con el mismo anillo. Foto: Tomada de Instagram @angela_aguilar_ / Youtube Los Ángeles Azules.

“Quiere ser ella”: acusan a Ángela Aguilar de copiar a Cazzu con el mismo anillo

David Beckham rompe el silencio tras polémica publicación de Brooklyn… y la supuesta ex amante, la niñera, elige bando. Foto: AP/AFP/Instagram

David Beckham rompe el silencio tras polémica publicación de Brooklyn… y la supuesta ex amante, la niñera, elige bando

Jennifer Garner expone a Ben Affleck; dice que “está obsesionado con Beyoncé”. Foto: AP/AFP

Jennifer Garner expone a Ben Affleck; dice que “está obsesionado con Beyoncé”

¿Sabotaje? Los Aguilar y Christian Nodal estarían buscando evitar la presentación de Cazzu en Premios lo Nuestro. Foto: AFP/EFE/AP

¿Sabotaje? Los Aguilar y Christian Nodal estarían buscando evitar la presentación de Cazzu en Premios lo Nuestro

Kylie Jenner. Foto: Vía Grosby Group

Kylie Jenner lleva la moda al límite con un ajustado vestido de látex rojo

[Publicidad]