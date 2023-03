Carlos Rivera ofrece concierto en CDMX con Cynthia Rodríguez, su esposa, en primera fila

Con un concierto emotivo y teniendo en primera fila a su esposa Cynthia Rodríguez, quien acaba de anunciar que espera su primer hijo, Carlos Rivera se reencontró con sus fans a quienes les agradeció 19 años de apoyo y amor, a través de un recorrido por lo mejor de su repertorio.

El tour "A todas partes" llegó la noche de ayer al Auditorio Nacional y comenzó en punto de las 21 horas, cuando el capitán de este vuelo, Carlos Rivera dio la bienvenida primero a través de un video, donde se le veía sentado frente a los controles de un avión y después apareció en lo alto de la escalinata de dominaba el escenario mientras cantaba "Un viaje a todas partes" y de inmediato el público se le entregó.

“Qué honor estar en este escenario de nueva cuenta, muchos años pasaron para volver a pisarlo, es un gusto estar frente a un público que es el mejor de todos, cuando yo pisé por primera vez este escenario dije, nunca subestimes a un ‘riverista’ y hoy son cuatro auditorios llenos, hoy soy suyo”, expresó el cantante antes de interpretar "Escapémonos".

Este concierto estuvo dividido en siete destinos y Carlos explicó que la primer parada en este viaje por sus recuerdos sería México, entonces se quitó la chaqueta de piloto aviador y lució una de charro, con la cual interpretó "Cien años" y "No te olvido".

“En México no hay nada como desahogarnos con nuestra música y a veces también hay que honrar a las personas que nos rompieron el corazón”, acto seguido brindó por el público con un mezcal y dedicó Ya no vives en mí, a todas las mujeres presentes.

Carlos Rivera ofreció un concierto en el Auditorio Nacional a pocos días que él y su pareja Cynthia Rodríguez revelaran que están esperando a León, su primogénito. Foto: Instagram

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Rivera recordó que han pasado tres años desde que pisó por última vez el escenario del Auditorio Nacional, tiempo en el que han pasado muchas cosas, entre ellas el que muchas personas se hayan ido, pero aseguró que algo bello de México es que tiene la tradición de Día de Muertos para honrarlos y así dio paso al tema "Recuérdame", mientras en la enorme pantalla -al fondo del escenario- se proyectaban escenas del film "Coco" y después en una gigante ofrenda se vio la imagen de su padre José Gonzalo Gilberto Rivera, quien falleció en agosto del año pasado.

“De todos los viajes que uno puede hacer, el único para el cual no puedes ir y compara un boleto es al pasado, viajar y abrazar a los que ya no están, esta canción desde hace siete meses, desde que murió mi papá, me rompe el corazón en mil pedazos y sé que aquí hay muchos que tienen los corazones rotos… para mí es muy difícil porque es la primera vez que mi papá no está aquí y al menos imaginarlo hace que sea menos duro”, expresó antes de cantar Sería más fácil, la cual corearon las casi 10 mil personas presentes, mientras él no dejaba de llorar.

El viaje siguió en España, un momento que fue muy alegre y rítmico que comenzó con el tema Alguien me espera en Madrid, una ciudad que aseguró ha sido muy importante para él y por eso quería cantarle, “porque es una ciudad que me amo y me dejó amarle”. Déjame amarte y Regrésame mi corazón, completaron esta parte del show, donde el baile flamenco y referencias a la Madre Patria no faltaron.

Como si el público lo visitara en su casa, Carlos Rivera les dejó ver su álbum familiar, mientras cantaba Siempre estaré aquí y también les dio un tour por su trayectoria desde sus inicios en La Academia hasta el momento en que llega a estadios para hacer sus conciertos.

“Ha llegado el momento de sentir el amor riverista, aquí cerquita”, entonces se puso lentes y se fue a leer los mensajes que las fans llevaban en carteles, hubo desde aquellos que le pedían ser la madrastra de su hijo, hasta el de una chica en el que decía que tendría su última quimioterapia y necesitaba, al final pasó al escenario a las autoras de los letreros más originales.

Carlos Rivera ofreció un concierto emotivo en que su esposa Cynthia Rodríguez estuvo en primera fila. Foto: EL UNIVERSAL, Sughey Baños

Un momento importante para Carlos Rivera tuvo lugar cuando representantes de su disquera le entregaron varios reconocimientos comenzando por las cuatro fechas en el Auditorio con sold out, un Disco de Diamante con cuádruple platino por altas ventas del sencillo Que lo nuestro se quede nuestro, para la canción Me muero un Disco de Diamante, el álbum Guerra obtuvo un tres Discos de Platino y uno de Oro y lo mismo fue para el disco Yo creo, el tema Otras vidas consiguió un triple platino más oro, por mencionar algunos.

Peticiones de matrimonio, una divertida kiss cam y la aparición de Carin León para volver a cantar Alguien me espera en Madrid, fueron algunas de las cosas que sucedieron en este show, pero sin duda lo que sus fans escucharon con emoción, fueron las múltiples referencias que Carlos Rivera hizo sobre su futuro hijo León, cuando recibió unos zapatitos y un peluche de león por parte de sus fans.

Es que en primera fila estaba su esposa Cynthia Rodríguez, quien ya lució orgullosa su embarazo, el cual ya se dejó ver bajo un bello vestido azul con blanco, y que la gente descubrió cuando la cámara del Auditorio Nacional la puso en pantalla, porque Carlos le cantaba Te esperaba, a lo que ella reaccionó sonriendo y poniendo sus manos en su vientre, mientras los fans gritaban emocionados.

La noche finalizó cuando Carlos Rivera dijo que quería llevar a su tierra Tlaxcala a todo el mundo y esperaba que en algún momento los presentes visitaran este estado, entonces se quitó su saco y se pudo ver en su playera el mensaje “Tlaxcala sí existe”, entonces Te Soñé sonó y la fiesta comenzó en el escenario, así este artista cerró más de dos horas y media de show, prometiendo que este fin de semana que tiene los siguientes tres conciertos en el Auditorio, sería innolvidable.

