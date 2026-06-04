[Publicidad]
Reflexionar sobre los límites éticos en una profesión es lo que generó en Carlos Gatica interpretar a Arnaldo Luna, un periodista que olvidó por qué eligió esa carrera, esto en la telenovela Mi rival.
En la producción de Carmen Armendáriz, Luna pone su oficio al servicio del poder y toma decisiones que contradicen sus principios.
El actor encontró en su primo, Íñigo Arredondo, periodista de investigación, un referente en el ejercicio del periodismo para entender a su personaje que perdió el sentido de su trabajo y que poco a poco intenta recuperarlo.
“Tengo muchísimo respeto por el trabajo de los periodistas, especialmente en este país donde puede ser una profesión complicada y riesgosa. Mi primo empezó reporteando y gran parte de su trabajo es salir a la calle. Te cuentan muchas historias y entiendes mejor todo lo que viven. Ahora también comprendo un poco más las presiones a las que puede enfrentarse un periodista y lo complicado que puede llegar a ser su trabajo”, contó.
Carlos también observó la forma en que trabajan algunos reporteros de nota roja, espectáculos y programas de alto impacto para imprimirle personalidad a Arnaldo.
“Vi que era de esos que intentan el primer impacto, así como de nota roja, de chisme, pero de nota formal. Le metí cositas así cuando presentaba las notas y claro que me divertí muchísimo”, explicó.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
Más información
Cultura
Urtext se prepara para el estreno en México de Revolución diamantina
Tendencias
Banco Azteca realiza la entrega de 50 sillas de ruedas como parte de su compromiso con la movilidad incluyente
Podcast
Gobernadores en la mira: Sheinbaum responde, Trump presiona y la sed crece
Javier García-Galiano
Muestrario de hallazgos visuales
Sección
¿Te gustaría trabajar en Alemania? Hay vacantes para mexicanos y pagan $46,500 (requisitos)
Sección
Kylie Jenner presume sus curvas con diminuto bikini rosa en la playa y ‘enciende’ las redes
Sección
México vs Serbia EN VIVO: horario, canal y dónde ver el último partido del Tri antes del Mundial 2026