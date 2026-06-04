Reflexionar sobre los límites éticos en una profesión es lo que generó en Carlos Gatica interpretar a Arnaldo Luna, un periodista que olvidó por qué eligió esa carrera, esto en la telenovela Mi rival.

En la producción de Carmen Armendáriz, Luna pone su oficio al servicio del poder y toma decisiones que contradicen sus principios.

El actor encontró en su primo, Íñigo Arredondo, periodista de investigación, un referente en el ejercicio del periodismo para entender a su personaje que perdió el sentido de su trabajo y que poco a poco intenta recuperarlo.

“Tengo muchísimo respeto por el trabajo de los periodistas, especialmente en este país donde puede ser una profesión complicada y riesgosa. Mi primo empezó reporteando y gran parte de su trabajo es salir a la calle. Te cuentan muchas historias y entiendes mejor todo lo que viven. Ahora también comprendo un poco más las presiones a las que puede enfrentarse un periodista y lo complicado que puede llegar a ser su trabajo”, contó.

Carlos también observó la forma en que trabajan algunos reporteros de nota roja, espectáculos y programas de alto impacto para imprimirle personalidad a Arnaldo.

“Vi que era de esos que intentan el primer impacto, así como de nota roja, de chisme, pero de nota formal. Le metí cositas así cuando presentaba las notas y claro que me divertí muchísimo”, explicó.