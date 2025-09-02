Más Información

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

El laberinto de los extraviados

El laberinto de los extraviados

Recital de Ramón Vargas, en el Festival Cultura UNAM

Recital de Ramón Vargas, en el Festival Cultura UNAM

“La aventura humana puede llegar a naufragar”: Amin Maalouf

“La aventura humana puede llegar a naufragar”: Amin Maalouf

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Claudia Sheinbaum dedica 2 minutos con 45 segundos a cultura y ciencia en primer informe

Claudia Sheinbaum dedica 2 minutos con 45 segundos a cultura y ciencia en primer informe

vuelve a hablar de las diferencias que lo mantienen distanciado de su hermana , quien lo ha acusado de haberla agredido, física y verbalmente. Ahora, sugiere que, la cantante padece , mismos que explicarían las declaraciones que, él afirma que no tienen ningún tipo de sustento.

El cantante de boleros se encuentra muy activo, no sólo está próximo a ofrecer una gira alrededor de la República, sino que, también se unió a "La caravana del amor", el espectáculo donde compartirá escenario con grandes voces como la de Rocío Banquells y Enrique Guzmán.

Fue durante la conferencia de prensa de este show que, Cuevas fue cuestionado acerca de la situación legal que enfrenta en contra de Aída, a quien ha acusado de daño moral, luego de que ella afirmara que su hermano la agredió físicamente a ella, y a su padre, don Alfonso Cuevas, hace décadas.

Lee también: "

Firme, el bolerista sostiene que las aseveraciones de su hermana son falsas, motivo por el que considera que Aída podría tener problemas de salud mental pues, sólo de esa manera, justifica que se exprese de él como lo hace.

Así, afirmó que se siente preocupado por la situación emocional de su hermana.

"Da pena, da pena ajena, a mí me da mucha pena ajena, porque en verdad, estoy muy preocupado por su salud, cada vez empeora las cosas, dice cosas que no deben de ser", dijo en un encuentro con la prensa, que retomó "Venga la alegría".

Lee también:

Y, si bien, se dijo preocupado por su hermana, también precisó que la cantante tendrá que asumir la forma en que se comporta.

"De verdad estoy preocupado, pero yo no estoy para aconsejar a nadie, cada quien hace como quiera su vida, enreda como quiera su vida, ya que Dios la oiga, ojalá mi madre ya le mande la cordura".

Expresó que, a pesar de las críticas y señalamientos que ha recibido por parte de Aída, eso no le ha quitado el cariño del público, pues sigue trabajando y vendiendo los boletos de sus shows.

Lee también:

También afirmó que el proceder de su hermana, llevaría a que ella sea la que salga afectada laboralmente.

"El karma está hablando por mí, los que nos portamos bien y obramos bien, pues nos va bien, seguimos trabajando bien, seguimos con fechas, bendito sea Dios".

Sin embargo, cabe destacar que, así como en su caso, Aída está por emprender una gira en México y Estados Unidos.

* Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias* Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias

melc

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cazzu revela batalla legal por custodia de Inti; abogado de Nodal le advierte: “Tenemos el control sobre vos y tu hija”. Foto: Instagram/AFP

Cazzu revela batalla legal por custodia de Inti; abogado de Nodal le advierte: “Tenemos el control sobre vos y tu hija”

Kevin Costner (70 años) sale con exesposa de multimillonario, ¿quién es Kelly Noonan, (46)?. Foto: Kelly Noonan IG / AP

Kevin Costner (70 años) sale con exesposa de multimillonario, ¿quién es Kelly Noonan, (46 años)?

Kim Kardashian rompe el internet con sesión en lencería traslúcida para Skims. Foto: AP

Kim Kardashian rompe el internet con sesión en lencería traslúcida para Skims

"La Roca", irreconocible a los 53 años: sorprende con cambio físico para su nuevo papel en The Smashing Machine. Foto EL UNIVERSAL / Agustín Salinas / AP

"La Roca", irreconocible a los 53 años: sorprende con cambio físico para su nuevo papel en The Smashing Machine

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez “roba miradas” con su vestido “soñado” en el Festival de Cine de Venecia