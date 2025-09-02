Carlos Cuevas vuelve a hablar de las diferencias que lo mantienen distanciado de su hermana Aída, quien lo ha acusado de haberla agredido, física y verbalmente. Ahora, sugiere que, la cantante padece problemas de salud mental, mismos que explicarían las declaraciones que, él afirma que no tienen ningún tipo de sustento.

El cantante de boleros se encuentra muy activo, no sólo está próximo a ofrecer una gira alrededor de la República, sino que, también se unió a "La caravana del amor", el espectáculo donde compartirá escenario con grandes voces como la de Rocío Banquells y Enrique Guzmán.

Fue durante la conferencia de prensa de este show que, Cuevas fue cuestionado acerca de la situación legal que enfrenta en contra de Aída, a quien ha acusado de daño moral, luego de que ella afirmara que su hermano la agredió físicamente a ella, y a su padre, don Alfonso Cuevas, hace décadas.

Firme, el bolerista sostiene que las aseveraciones de su hermana son falsas, motivo por el que considera que Aída podría tener problemas de salud mental pues, sólo de esa manera, justifica que se exprese de él como lo hace.

Así, afirmó que se siente preocupado por la situación emocional de su hermana.

"Da pena, da pena ajena, a mí me da mucha pena ajena, porque en verdad, estoy muy preocupado por su salud, cada vez empeora las cosas, dice cosas que no deben de ser", dijo en un encuentro con la prensa, que retomó "Venga la alegría".

Y, si bien, se dijo preocupado por su hermana, también precisó que la cantante tendrá que asumir la forma en que se comporta.

"De verdad estoy preocupado, pero yo no estoy para aconsejar a nadie, cada quien hace como quiera su vida, enreda como quiera su vida, ya que Dios la oiga, ojalá mi madre ya le mande la cordura".

Expresó que, a pesar de las críticas y señalamientos que ha recibido por parte de Aída, eso no le ha quitado el cariño del público, pues sigue trabajando y vendiendo los boletos de sus shows.

También afirmó que el proceder de su hermana, llevaría a que ella sea la que salga afectada laboralmente.

"El karma está hablando por mí, los que nos portamos bien y obramos bien, pues nos va bien, seguimos trabajando bien, seguimos con fechas, bendito sea Dios".

Sin embargo, cabe destacar que, así como en su caso, Aída está por emprender una gira en México y Estados Unidos.

