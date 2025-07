Ni el asalto que sufrió en enero es capaz de separar a Carlos Cuevas de "la ciudad de la eterna juventud". Desde hace 30 años, el cantante, su esposa y sus hijos dejaron la Ciudad de México para instalarse en Cuernavaca, en una casa que construyó de cero y que le costó alrededor de 40 mil pesos semanales.

El cantante de boleros se unió a otro de los famosos que abren las puertas de su casa, para mostrar su interior, a Marco Antonio Silva, colaborador de Maxine Woodside en "Todo para la mujer".

Cuevas confió que, desde que era muy chico, su padre, don Carlos y su madre, doña Carlota, lo llevaban a él y a sus hermanos, Aída y Alfonso, a vacacionar a Cuernavaca; su gusto por viajar a Morelos era tal que, desde esa edad, soñaba con un día vivir ahí.

Lee también: ¿Carlos Cuevas indeminzará a su hermana Aída con millones de pesos?, la cantante afirma que sólo quiere paz: "sería un dinero sucio"

"Desde muy chavito nos traía mi papá aquí, a Cuernavaca, nos traía a nadar y eso, entonces yo siempre dije, ´alguna vez voy a vivir en Cuernavaca´, y se lo dije a mi papá".

Pero ese deseo no se tangibilizó sino hasta que su hijo Carlos presentó problemas de asma, por lo que, en aras de procurar su salud, Cuevas y su esposa Martha decidieron mudarse a Cuernavaca.

Sin embargo, la casa que mostró no fue la primera que adquirieron, sino otra, que se encuentra sólo a unos metros y que, al comprar el terreno en el que, hoy, se erige su hogar, se la entregó a sus progenitores; en ella don Carlos y doña Carlota vivieron alrededor de 17 años.

Lee también: Carlos Cuevas enfrenta denuncia por presunta tentativa de feminicidio; fue interpuesta por su hermana Aída

"Compramos la primera casa, que está aquí a la vuelta, la compramos ya hecha... fíjate, con el dinero de mis regalías, en esa casa vivimos como cinco años y mi mamá me pidió que me la trajera a vivir acá conmigo y le dije, ´sí, amá... te voy a dejar tu casa, para mi papá, para ti y para mi tío Joaquín y yo me voy a construir una nueva", contó.

Fue entonces que, con ayuda de su suegro, quien era arquitecto, trabajaron en la construcción de su casa, la que afirma que, le costó 40 mil pesos semanales, aunque no precisó por cuánto tiempo pagó esa cantidad.

De hecho, fue su suegro quien lo aconsejó a que se apresurara con los pagos de la propiedad, explicándole que, de realizar depósitos menores, luego de dos años, comenzaría a pagar cantidades más altas de dinero.

Lee también: Aída Cuevas manda mensaje a su hermano Carlos Cuevas: "fui absuelta y la justicia me dio la razón"

"Hicimos la planeación, hizo el dibujo, el proyecto, pero me dijo, ´tienes que aventártela en dos años porque sino, se te va incrementando el costo´", dijo.

Para juntar el dinero, el cantante tuvo que trabajar los siete días de la semana sin parar, como reveló a Silva, pues el terreno se extiende a lo largo de mil metros cuadrados.

"Sí eran unas friegas, eran 40 mil pesos semanales de nómina, yo tenía que trabajar de lunes a domingo, pero fue así como se hizo esta casa, gracias a Dios, a nuestro gusto, a nuestra medida", destacó.

Lee también: Carlos Cuevas desmiente triunfo legal de su hermana Aída; critica a Pati Chapoy por dar espacio a sus declaraciones

Así, Carlos mostró su especial predilección por muebles de estilo colonial mexicano; su hogar cuenta con tres comedores, varias salas de estar, una habitación para ver la televisión, misma en que tiene sus premios y reconocimientos exhibidos en un mueble.

Cuenta también con una pequeña cantina y tres cuartos para recibir visitas.

Además, en el patio, hay una alberca contigua a un jacuzzi, que disfruntan, en su mayoría, sus sobrinos y su nieto, quienes lo visitan frecuentemente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc