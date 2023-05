Carín León le mete Colmillo al regional

Carín León se sentía en un momento de confort y de sabiduría antes de que, hace ocho meses, un nuevo proyecto lo pusiera en controversia consigo mismo.

“Vivía tanto en mi cabeza que no estaba disfrutando nada, y empecé a ver cómo el mundo me hablaba, cómo la vida me decía cosas y así me llegó el disco, la selección de temas, la producción, y eso es dejar fluir, y escuchar”, contó en entrevista.

Con productores y músicos de su natal Sonora, Carín comenzó la confección del álbum Colmillo de leche, buscando autenticidad, y honrar a sus influencias, pero sobre todo a sí mismo.

“Quiero que la gente entienda qué show quiero vender al mundo, qué disfruto yo cantando. Todo es un proceso artesanal, muy verdadero, no hay nada plástico; quiero vender una experiencia en un disco, y no un hit, sino algo con sustancia”, aseguró el artista de regional mexicano.

El nombre del disco fue el punto final ideal, según contó Carín, porque no encontraban un título que definiera realmente el concepto de la producción, hasta que un evento en su vida le mostró el camino adecuado.

“Este colmillo nunca se me había caído, era un colmillo de leche, y cuando estaba a punto de terminar el disco y quería encontrar el nombre, tuve un problema y se me aflojó, tuve que ir a arreglarlo, en ese momento yo ya sentía que este disco era una maduración de ciertas cosas personales, pero ni yo me la creía; el dentista me explicó:

“Es un canino, es un colmillo de leche”, todo hizo conexión en ese momento, porque tener colmillo es como la experiencia, pero cuando es de leche es porque no es maduro, se va a ir”, contó el cantante.

Pese a ese crecimiento personal, y la experiencia que le dejó el disco que se publica hoy en plataformas, dijo, no es el final del camino.

“Crecí durante este disco, me di cuenta de que lo que creía saber no lo sabía, sentí justamente que se me cayó el colmillo de leche, pero la vida siempre da nuevas sacudidas, y quién sabe, a lo mejor en dos años con un nuevo disco, estoy seguro que estaré diciendo exactamente lo mismo”, comentó León.

Actualmente, Carín escribe para un nuevo disco, en el que colaborará con otros artistas, para lograr una mirada de la música más alternativa.