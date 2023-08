La polémicas declaraciones que la agrupación estadounidense, Yahritza y su esencia, hicieron sobre México y en los que aseguraban que no les gustaba la comida mexicana ni la capital del país, han desatado una ola de fuertes críticas en las redes sociales; varios usuarios han pedido a los músicos que no se presenten en territorio nacional, que dejen de lucrar con la música regional y hasta que sean cancelados de las plataformas digitales.

A pesar de que los jóvenes ya se disculparon, el público ha decidido no perdonarlos y la controversia ha crecido a tal grado que ya hay una nueva involucrada, la actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien también ha sido fuertemente criticada, pero ¿por que razón?

Si bien la protagonista de "Roma" no tiene ninguna relación con los artistas y mucho menos ha hecho ningún comentario al respecto, su nombre se ha convertido en tendencia por un simple error y es que la similitud de su nombre con el de la jovencita de 15 años ha hecho que los usuarios se confundan y comiencen a atacarla.





Yalitza ha recibido fuertes críticas en redes por la similitud de su nombre con el de Yahritza, integrante de Yahritza y su esencia. Foto: Instagram

En plataformas como Twitter ya circulan algunas imágenes de la oaxaqueña con la palabra "cancelada" y varios mensajes en los que aseguran que desde que saltó a la fama se convirtió en una persona arrogante, pero Yalitza no ha hecho absolutamente nada para recibir estos ataques.

Incluso, cuando el nombre de Yahritza se encuentra escrito correctamente, la imagen que aparece en las publicaciones es de la nominada al Oscar: "Desde que se hizo famosa le gusta más la comida de Washington qué la mexicana", "Ya vez Yalitza, para que te metes con México, si ya saben que la especialidad en nuestro país es hacer memes", "Que se funen a la Yalitza", "Con México no, Yalitza", "¿Que Yalitza dijo qué", "¿Y ahora qué hizo Yalitza para que la cancelen?", "Por que le tiran a Yalitza, solo dijo que no comía pollo", "Cómo que a mi Yalitza ahora solo come chicken?", "¿Que tanto se traen con Yalitza? ¿Que siempre ya no le gustaron las tlayudas? ¿Por qué les caga eso?", son algunos de los comentarios que se pueden leer.





Con México no Yalitza

😢 pic.twitter.com/Bydk9rBnKG — Cheempe (@Ernst32Ysrl) August 4, 2023





Por supuesto que también hubo quienes se dieron cuenta del error y decidieron salir a defender a la actriz, quien en varias ocasiones se ha dicho orgullosa de sus raíces y hasta es considerada como un referente del país a nivel mundial: "Los están confundiendo, una es Yalitza y la otra Yahritza", "En este mundo hay dos grupos: Team Yalitza vs Team Yahritza", "Yo pensé que hablaban de Yalitza Aparicio", "Me da mucha risa como le andan tirando hate a Yalitza Aparicio pensando que ella dijo lo del chicken", "Todo este tiempo pensando que estaba funando a Yalitza Aparicio pero resulta que es una morra que se llama Yahritza".

Cabe destacar que hasta el momento la actriz de "Mujeres asesinas" no se ha pronunciado al respecto de los señalamientos en su contra.





Yahritza y su Esencia fueron "vetados" por los mexicanos. Foto: Facebook





