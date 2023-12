Camila Valero tiene en Silvia Pinal a su mejor crítica

La actriz Camila Valero cuenta con un impulso muy grande en su carrera: la retroalimentación de su bisabuela Silvia Pinal, pues la describe como un pilar en su vida, y a quien ha mostrado su trabajo y de quien ha recibido su opinión.

“Es una abuelita muy presente, cuando vio mi serie pasada (Pacto de silencio) me estaba escribiendo a cada rato, se la echó en dos días, eso significa mucho para mí: su opinión es importantísima, que genuinamente se haya picado con la serie y con mi actuación, independientemente de que sea su nieta, significa mucho para mí.

“Qué mejor que hacer mi primera telenovela con un protagónico”, señaló Valero, quien empezó las grabaciones de la versión mexicana del melodrama Juana la virgen, que se estrenará en junio de 2024 por Las Estrellas.

La hija de Stephanie Salas y Pablo Valero indicó que siempre hay nervios de empezar un proyecto, más si se comparte con actores de mucha carrera, pero el chiste, dijo, es encontrar su lugar.

“Por suerte llevo unos cuantos proyectos, si éste fuera el primero en la vida me estuviera muriendo, pero por lo menos ya me siento más cómoda. Los roles estelares vienen con su presión y su responsabilidad, pero es un reto que me ha gustado mucho tomar; ya me siento más preparada para tomarla”, señaló la actriz en entrevista.

El amor y desamor serán ingredientes en esta teleserie producida por Patricio Willis, presidente de W Studios, en la que se narra la historia de Juana Bravo, una joven que después de un chequeo de rutina queda embarazada accidentalmente por inseminación artificial.

“Me identifico con mi personaje en varios sentidos, con mis papeles hay un común denominador que es de rebeldía, un poco romper con las reglas e irse fuera de las normas y este personaje no es la excepción”.

La artista ya tuvo la oportunidad de conocer a Perla Farías, la escritora de esta historia y, aunque ya ha visto fragmentos de la versión venezolana, dijo estar más familiarizada con la americana Jane the virgin.

Brandon Peniche será su pareja, pero además compartirá créditos con Fabiola Guajardo, Cynthia Klitbo, Grettel Valdez, Irina Baeva, Isabella Camil, Moisés Arismendi, Carlos Gatica, Diego Klein, Luis Gatica, Alexis Ayala, entre otros.

Fuerte núcleo familiar

Camila comentó que su abuela Sylvia Pasquel está bien de salud, recuperándose de su accidente en Turquía, en donde se cayó.

Además expresó que en su familia han intentado que los chismes no les afecten en sus vidas.

“Nuestro núcleo es muy fuerte y no hemos permitido que eso nos rompa como familia”.

Este 2023 fue un año distinto para ella y su familia porque, dijo, cada quien tuvo planes distintos, pero fue un periodo en el que permanecieron muy unidos con muchos eventos especiales.

La producción de Televisa, dirigida por Rolando Ocampo y Luis Manzo, tendrá 65 capítulos, informó la actriz.

“Es una telenovela más corta de lo que se acostumbra, pero de buena calidad”, aseguró.