Camila Valero agradece primer protagónico por sus méritos y no por ser bisnieta de Silvia Pinal

Camila Valero agradece tener su primer protagónico en telenovela en “La historia de Juana” gracias al esfuerzo de su trabajo, no tanto por influyentismo, por ser parte de la dinastía Pinal, ya que su mamá es Stephanie Salas, su abuela Sylvia Pasquel y su bisabuela Silvia Pinal.

“Yo hice casting, a mí me llegó por mail tal cual, como a todo el mundo y ahí hice un call back con otros actores que estaban de opción y luego hice un segundo call back ya con Brandon (Peniche, su pareja en el melodrama) y ese fue el definitivo”, señaló a los medios durante la presentación de esta teleserie.

La actriz de 27 años relató que una amiga que también estuvo en el mismo proceso de casting le platicó que cuando Valero tuvo una reunión con los directores, hubo uno: Luis Manso, quien automáticamente dijo al verla. “ella”.

“Él no tenía idea de quién era yo, eso me gustó mucho que me lo contara, porque eso me da una seguridad de: ah bueno que me escogieron por mérito porque le gustó mi casting, mi esencia y todo, no por el apellido, según me dicen no tenía idea de quién era yo, ni quién era mi mamá, ni mi abuela, ni nada”.

No desconoce a su familia Pinal

La artista quien ha participado en películas como “Perfectos desconocidos”, “Dos veces tú”, “Pacto del silencio”, entre otros no quiere esconder sus raíces, al contrario pues es un núcleo al que ama y del que siempre recibe apoyo.

“No busco desmarcarme, obviamente es mi familia, nunca la voy a negar o hacer menos o tratar de pretender que no existe porque estoy orgullosa de dónde vengo pero lo que yo he intentado es que mi trabajo hable por sí solo y que mis proyectos se centren un poco más en eso, en el mérito en mi trabajo, más que de dónde vengo, justo para evitar prejuicios”.

Su mamá, dijo, la impulsa muchísimo por lo que indicó que es una bendición tenerla siempre a su lado y todos los integrantes de su familia están emocionados de esta telenovela que se estrenará el próximo lunes en el horario estelar, a las 21:30 horas en lugar de “Marea de pasiones”.

Camila interpretará a Juana, una joven que fue inseminada artificialmente por un error y tendrá que aprender a ser madre sin haberse enamorado antes o haber madurado mentalmente como mujer.

Es el remake de la versión venezolana “Juana, la virgen”, que del 2002, cuyo título iba a ser el mismo que en México, pero terminó como “La historia de Juana”; también se hizo una versión estadounidense llamada “Jane the virgin” con Gina Rodríguez y Jaime Camil.

