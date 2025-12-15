Más Información

Jafar Panahi y el perdón punitivo, por Jorge Ayala Blanco

“Busco al animal salvaje que vive dentro de nosotros”: entrevista a Pilar Quintana

Luisa Valenzuela: “Para mí, escribir es avanzar hacia lo desconocido”

El concierto de Bad Bunny y el inicio del maratón Guadalupe-Reyes, en los memes de la semana

"Dirimir la violencia de género con escritura": entrevista a Cristina Rivera Garza

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

La cuenta Rasec Sin Control volvió a hacer de las suyas al actualizar su ya famosa “Lista de Villanos de México”. En el ranking aparecen desde Fanki y Banorte, señalados por el caos en la venta de boletos del México vs Portugal, hasta Bu Cuarón, acusada de nepotismo tras abrir el concierto de Dua Lipa, pasando por nombres ya habituales como Ángela Aguilar, Florinda Meza, Christian Nodal y Karla Panini, que nunca falla aunque esta semana haya bajado posiciones.

La lista también incluye a Adal Ramones y “La casita” de Bad Bunny, que provocó guerra civil entre zonas del concierto por tapar la vista a quienes pagaron más. El público aprobó el conteo y hasta pidió actualización antes de que termine el año, con esto se dejo claro que en México no nos ponemos de acuerdo en política… pero para elegir villanos, somos potencia mundial.

¿Florinda Meza estaría bloqueando actores?

Después de su participación en “Chespirito: Sin querer queriendo”, una de las series más exitosas de este 2025, Paola Montes de Oca, quien interpretó a María Antonieta de las Nieves, no ha vuelto a los estudios de grabación.

Según usuarios de las redes, la falta de trabajo para Paola podría ser que la actriz sea blanco de un bloqueo laboral orquestado por Florinda Meza. Sin embargo, Paola cree que esto no es posible, ya que la producción no tuvo contacto con la viuda de Gómez Bolaños.

“Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, o sea, estamos siendo contratados para ser actores. No tuvimos injerencia en toda esta parte de los escándalos, de los chismes y todas estas cosas. Realmente íbamos, grabábamos, hacíamos nuestra parte y ya. Nunca tuvimos contacto con eso, nunca tuvimos un acercamiento ni con la señora”, dice.

Florinda Meza, actriz. Foto: EL UNIVERSAL, archivo
Critican a Carlos Bonavides por anunciar papelería

Carlos Bonavides, recordado por su icónico personaje Huicho Domínguez, fue blanco de críticas en redes, espacio en el que no faltó quien sentenciara: “Debió ahorrar para un retiro digno”, como si la fama noventera incluyera pensión vitalicia y jubilación automática.

Pero el internet también sacó su lado solidario. Muchos usuarios se manifestaron a su favor y defendieron que se mantenga en activo: “Trabajo es trabajo”, “De algo tiene que vivir”, “Si vive de apoyos lo critican, si trabaja también”. Incluso otros recordaron que Bonavides está activo en TikTok haciendo transmisiones en vivo y batallas, competencias que sí dejan dinero. Al final, el veredicto fue claro: más vergüenza da criticar a alguien por seguir chambeando que grabar un anuncio para pagar las cuentas.

Bonavides fue duramente criticado en redes. Foto: Armando Pereda/ EL UNIVERSAL.
