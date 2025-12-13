Más Información

Patrimonio urbano, en nuevo museo virtual

El proyecto mexicano de Todd Haynes que se vino abajo en 2024 por la salida intempestiva de , a días de arrancar rodaje, estaría listo para retomar forma con un nuevo protagonista. De acuerdo con gente cercana a la producción, el plan es volver al mismo escenario ya pactado: Guadalajara.

Haynes, director de “Carol” y “Mi historia sin mí”, habría reactivado contactos locales para apuntalar el rodaje en 2026 y el nombre que ahora suena con fuerza para ocupar el lugar que Phoenix abandonó es el de .

La historia, ambientada en el México de los años 30 y centrada en una relación gay, podría finalmente concretarse con elenco renovado y sin sobresaltos de último minuto. Un cambio de actor que, para muchos, suena más a ganancia que a reemplazo.

Yahir celebra reconciliación con su hijo y presume orgullo fuera del escenario

Después de años de distancia, Yahir podrá pasar por fin un cierre de año con su familia completa. El cantante compartió que logró un acercamiento definitivo con su hijo Tristán, quien ha decidido darle un nuevo rumbo a su vida. Más allá del reencuentro, lo que más llena de orgullo al intérprete de "La locura" es que su hijo está haciendo ese trabajo por cuenta propia.

Tristán ha retomado su interés por la música y la composición, pero sin colgarse del apellido. Mientras tanto, anda de colonia en colonia vendiendo aguacates, una decisión que Yahir celebra como muestra de esfuerzo, dignidad y ganas reales de salir adelante. “Cualquier trabajo honrado fortalece”, ha dejado claro el cantante, que hoy habla más como padre que como estrella.

Yahir y su hijo Tristan ya se han reunido para tratar de reanudar su relación padre e hijo. Foto: Instagram
Yahir y su hijo Tristan ya se han reunido para tratar de reanudar su relación padre e hijo. Foto: Instagram

Olallo Rubio defiende el cine artesanal frente a la obsesión con la IA

Olallo Rubio, director de Tormento, fue claro al hablar del furor alrededor de la inteligencia artificial en el cine: para él, hay demasiada prisa por opinar y poca reflexión sobre lo que realmente se pierde. Aunque reconoce no ser experto en IA, el cineasta dejó claro que su apuesta va por otro camino.

“Tormento” es una película con mínimos efectos digitales y un fuerte trabajo de efectos prácticos, trucos ópticos y postproducción tradicional. Rubio confiesa estar enamorado del cine de los años 70 y 80 y desconfía de las películas excesivamente pulidas y artificiales, donde los paisajes se reemplazan hasta que coincidan con el “sueño perfecto” del director. Para él, ahí se pierde algo esencial: el error, la imperfección y la textura que hacen humano al cine.

La plataforma convoynetworks.com también tendrá el catálogo completo de “El Podcast de Ollalo Rubio”. (FOTO: Archivo EL UNIVERSAL)
La plataforma convoynetworks.com también tendrá el catálogo completo de “El Podcast de Ollalo Rubio”. (FOTO: Archivo EL UNIVERSAL)

