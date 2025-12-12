Las redes no tardaron en encontrar un nuevo campo de batalla: Bu Cuarón vs. The Warning. Después de que la hija de Alfonso Cuarón fuera duramente criticada por su manera de cantar al abrir el concierto de Dua Lipa, los internautas la compararon con las hermanas Villarreal de The Warning, a quienes muchos consideran el ejemplo opuesto del “nepobaby”.

Mientras Bu recibía señalamientos por llegar a un escenario gigante “sin trayectoria”, los usuarios recordaron que la banda regia lleva años picando piedra, abriendo para gigantes como Metallica y The Killers, y ganándose cada paso con lo que, aseguran, “el dinero no puede comprar”: talento.

Los comentarios de los internautas fueron contundentes: “¿Cómo no iniciar en bares de la colonia?”, “La hija del bajista de Muse toca en cafés y no anda debutando en estadios”, “Aunque seas hijo de alguien famoso, debes empezar desde abajo”. Y remataron comparando: “The Warning recibe hate inmerecido; estas morritas rascan desde niñas y ya traen carrera real”. La conclusión general fue cruel pero clara: en México, las redes pueden perdonarte casi todo… menos no haberte ganado el escenario.

Lee también ¿Qué tienen en común Netflix y Warner con Shakira, Piqué y Clara Chía?

Carmen Salinas se manifiesta en sueños

A cuatro años de la muerte de Carmen Salinas, su hija, María Eugenia Plascencia revela que la actriz se manifiesta con ella por las noches, a través de sueños. “La Nena”, como también se le conoce a la heredera de la productora teatral, comenta que en sus sueños, que son muy vívidos, llega a percibir hasta su perfume, contar que Carmelita hasta la regaña. Hasta ahora, cuenta María Eugenia, sigue sin habitar la casa que fue de su mamá. “Me regaña y me dice que por qué no me he pasado a la casa”.

María Eugenia Plascencia y su famosa madre Carmen Salinas. Foto: IG latinshownews





No todos conocen a Inspector

Homero Ontiveros, vocalista de la agrupación de ska Inspector confiesa que a pesar de ser una de las bandas más queridas y famosas del género aún existe un público al que no han llegado, por lo que invita a la gente a darse “una vuelta” por su música y justamente el álbum “Sonando desde el Auditorio Nacional” podría ser una buena ancla para captar a esa gente que nos los conoce.“

En los tiempos actuales hay como 100 océanos de música, demasiada, entonces es imposible esperar que todo mundo conozca nuestra música, sin embargo, tenemos el privilegio de ser uno de los grupos más populares de México y no digo solamente de la escena en sí”.Homero añade que si hay alguien que no ha escuchado a Inspector les den la oportunidad. “Seguramente por ahí podrán conectar con algo”.

La banda de ska Inspector

Lee también ¿Fuerza Regida colaborará con el El Buki… y hasta con Luis Miguel?