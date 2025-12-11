Cuando la fusión entre Netflix y Warner se volvió tema nacional, no fueron los economistas los que lograron explicarlo: fue un influencer mexicano. Aldo Farah Navarro se viralizó al comparar la operación multimillonaria con el triángulo amoroso conformado por Shakira, Piqué y Clara Chía, con cameo de Donald Trump incluido.

Su analogía, que describe a Warner como Piqué, Discovery como Shakira, Paramount como la ex despechada y Netflix como la novia joven y “fértil” hizo más por la comprensión pública que cualquier nota financiera. Y sí, en su versión, hasta Batman y Bugs Bunny temblaban ante el posible “you me opongou” del expresidente.

En redes, los usuarios quedaron encantados: “Mejor explicado no se puede”, “Denle un Pulitzer”, “100 puntos por exposición de motivos”, “Ahora sí entendí todo”. El post se compartió tanto que ya piden que Aldo explique también las pensiones, la inflación, los OVNIs y, por qué no, la vida misma. Si Netflix compra algo más en el futuro, quizá antes de leer a los expertos, todos esperen primero la versión de un mexicano.

“Eterna Navidad” no parece tan eterna

La Navidad ya no “está” en un disco. En la cadena Mixup el cd “Eterna Navidad” de la Hermandad, que desde 1986 se toca en varios hogares mexicanos, ha pasado de moda. En varias sucursales, como la del Centro Histórico, ya no se encuentra en los estantes con los éxitos del momento o los discos a escuchar, como fue por varios años; ahora se debe preguntar a los encargados o buscar en el área de recopilaciones. El disco, que fue un fenómeno, incluye villancicos interpretados por estrellas ochenteras como Mijares, Tatiana, Yuri, Pandora y Denisse de Kalafe.

Aunque era un clásico de la temporada, ahora muy pocos recuerdan el disco. Foto: Especial.

Wagner Moura, un brasileño chilango

Wagner Moura es conocido por su participación en “Narcos”, serie de Netflix en la que dio vida a Pablo Escobar, pero para Kleber Mendonça Filho, director de su más reciente cinta, “El Agente Secreto”, en lugar de tener acento colombiano, su protagonista suena “como de Guatemala”.

Sin embargo, el actor toma con humor los dichos de su paisano y demuestra que perfectamente puede pasar por un chilango más diciendo “tengo un vocho” con el característico “cantadito” de la capital del país.

