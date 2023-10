Britney Spears otra vez baila entre cuchillos, hace advertencia y alerta a sus fans

Britney Spears no sólo ha hecho fuertes revelaciones en las últimas horas, incluida la referente a su expareja, el cantante Justin Timberlake, de quien según sus declaraciones, se embarazó hace 20 años pero tuvo que abortar porque el integrante de NSYNC no estaba preparado para ser papá, también generó polémica por volver a aparecer bailando entre cuchillos.

En el libro "The Woman in Me", el cual llegará a México el próximo 26 de octubre bajo el sello de Plaza Janés, Britney hace revelaciones de su vida privada, como lo que experimentó durante los 14 años que duró la tutela de su padre; ayer, la revista estadounidense "People" publicó un adelanto de dicho contenido que ha dado mucho de qué hablar.

"Pero Justin decididamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos listos para un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", cuenta Spears, que no especifica fechas pero en todo caso tenía menos de 21 años, cuando finalizó su relación con Timberlake, de la misma edad.

Los peligrosos bailes de Britney Spears

Britney Spears ya había alertado hace unas semanas a sus más de 42 millones de seguidores en Instagram con sus provocativos bailes en los que hacía uso de un par de cuchillos, los movimientos sexys de la cantante de 41 años provocó que cibernautas llamaran a la policía porque pensaron que "la princesa del pop" se encontraba en riego.

Sin embargo, Britney aclaró entonces y ahora que dichos cuchillos no tienen filo, y pidió a sus seguidores que no se preocuparan por ella; confesó que dicho baile, en el que aparece con un diminuto atuendo, está inspirado en Shakira, quien también bailó con estos objetos recientemente en una presentación.

"¡Venga, no se preocupen, tengo un hogar tan cálido y amoroso con estos cuchillos FALSOS!", escribió para acompañar el video, al cual le desactivó los comentarios.

