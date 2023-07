Britney Spears confirma que fue abofeteada por guardaespaldas de un jugador de la NBA

Además de los escándalos en los que se ha visto envuelta por sus relaciones familiares, su matrimonio y hasta las publicaciones que comparte en sus rede sociales, ahora Britney Spears se encuentra en medio de la controversia por un ataque que sufrió la noche de este miércoles en Las Vegas, donde resultó golpeada por el guardaespaldas de un famoso jugador de la NBA.

Todo sucedió cuando, según información publicada por TMZ, la llamada "princesa del pop" intentó tomarse una fotografía con el basquetbolista Victor Wembanyama, y es que uno de los elementos de seguridad del atleta, de nombre Damian Smith, no reconoció a la cantante y cuando ésta tocó el brazo de Wembanyama la abofeteó.

El caso ha llamado la tención no sólo por la brutal agresión hacia Britney, sino porque la propia estrella confirmó la historia a través de un texto que compartió en sus redes sociales.

Lee también Así se repartirá la herencia de Talina Fernández

De acuerdo con varios medios de comunicación, el ataque ocurrió alrededor de las 20:00 horas de este pasado miércoles, cuando Spears, su esposo y dos acompañantes acudieron a un restaurante y reconocieron al jugador, Britney se le habría acercado y por el ruido lo tocó de espaldas. Inmediatamente después, la cantante recibió tremendo golpe en la cara que la terminó llevando hasta el suelo y aunque, minutos después el sujeto se habría disculpado, la intérprete de "Toxic" decidió tomar acciones legales.

En su cuenta oficial de Instagram, Britney rompió el silencio y con un mensaje dio su versión de lo sucedido: "Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí y he tenido mi buena dosis de ellas", escribió, para después asegurar que "no estaba preparada para lo que me ocurrió anoche".





"Reconocí a un atleta en el lobby de mi hotel al ir a cenar. Más tarde fue a un restaurante y lo volví a ver. Decidí acercarme para felicitarlo por su éxito. Había mucho ruido, así que lo toqué en el hombro para llamar su atención. Estoy al tanto de la declaración del jugador en la que dice que 'lo agarré por detrás', pero simplemente lo toqué en el hombro", agregó.

"Su guardaespaldas entonces me dio una cachetada con el reverso de la mano sin siquiera voltear a verme, en frente de una multitud. Casi me tiró e hizo que se me salieran los lentes de la cara", relató.

Britney, por último, exhibió la gravedad del asunto al explica que ella,como persona pública, también es asediada por sus fans y el público en general; sin embargo, su escolta jamás ha agredido a nadie.

Lee también Productora de "La Casa de los Famosos" rompe el silencio y habla de la lista filtrada con el nombre del presunto ganador