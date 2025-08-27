Más Información

Los K-dramas se han convertido en algunas de las series más vistas en Netflix, para muestra basta con ver "Bon appétit, majestad", que a pesar de haberse estrenado hace poco ya domina el top 10 de Netflix.

Esta producción además, tendrá a los televidentes cautivos por varias semanas, ya que sus capítulos se lanzarán (dos de ellos) cada siete días, aquí te damos el calendario completo y te contamos de qué trata este dorama.

¿De qué trata “Bon appétit, majestad”?

“Una Chef. Un Tirano. Un Desastre Real”, es la premisa con la que “Bon appétit, majestad” se presenta, aquí seguimos la historia de Yeon Ji-young, una chef reconocida a nivel mundial que, durante su última competencia culinaria en Francia, encuentra un libro que la llevará a la aventura más peculiar de su vida, a través de un viaje en el tiempo.

De repente, aparece en el palacio real del temido Rey Yi Heon, por lo que tendrá que complacerlo con su habilidad en la cocina, mientras busca la manera de regresar a su tiempo, sana y salva.

Esta serie de Netflix está basada en “Surviving as Yeonsan-gun’s Chef”, escrita por Park Kook-jae.

¿Dónde ver “Bon appétit, majestad”?

“Bon appétit, majestad” ya estrenó sus primeros dos capítulos en Netflix, aunque podrás ver uno nuevo durante varias semanas en la plataforma de streaming, en la que con solo algunos días ya ha conquistado el primer lugar del top 10.

¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de “Bon appétit, majestad” en Netflix?

“Bon appétit, majestad”, el nuevo K drama de Netflix estrenará dos capítulos cada semana, aunque el primero llega los sábados y el segundo los domingos, por lo que sus fans deberán esperar 24 horas o bien, usar el fin de semana para desvelarse y verlos de corrido, aquí te dejamos el calendario oficial:

Episodio 1 – Sábado 23 de agosto

Episodio 2 – Domingo 24 de agosto

Episodio 3 – Sábado 30 de agosto

Episodio 4 – Domingo 31 de agosto

Episodio 5 – Sábado 6 de septiembre

Episodio 6 – Domingo 7 de septiembre

Episodio 7 – Sábado 13 de septiembre

Episodio 8 – Domingo 14 de septiembre

Episodio 9 – Sábado 20 de septiembre

Episodio 10 – Domingo 21 de septiembre

Episodio 11 – Sábado 27 de septiembre

Episodio 12 – Domingo 28 de septiembre

Eso es todo lo que debes de saber del drama que está dominando el top 10 de Netflix y probablemente lo hará durante al menos un mes, cuando llegue el final de temporada y se dé a conocer si “Bon appétit, majestad” tendrá segunda temporada.

