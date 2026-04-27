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Un libro que recorre una biblioteca en busca del lugar al que pertenecer no está tan lejos de la historia de su creador. En “Blooky: El Librito Que Quería Ser Leído”, Pablo Díaz de León Hicks encontró un reflejo de su propio camino como animador.

El cortometraje sigue a Blooky, un pequeño libro que atraviesa las distintas secciones de una biblioteca mientras intenta encontrar su lugar. Esa búsqueda, explica el director, conecta directamente con su experiencia personal.

“Hay varias similitudes. Soy mexicano, amo mi país (…) pero tuve que emprender la búsqueda de un lugar en el que pudiera lograr el sueño”, dijo Díaz de León Hicks a EL UNIVERSAL.

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Originario de Aguascalientes, el creador ha forjado su carrera en EU, pues reconoció que uno de los principales retos para hacer cine en México es la falta de recursos.

“Me fui como el libro: buscando un lugar para seguir estudiando”, agrega.

El proyecto, realizado con apoyo de su equipo en la Universidad del Sur de California, utiliza animación 3D y retoma elementos inspirados en la Biblioteca José Vasconcelos.

Pero, más allá de lo técnico, Díaz de León destacó la libertad creativa que ofrece la animación, género que había sido considerado, hasta ahora, para niños.

“Puedes hacer lo que quieras (…) la animación se presta mucho para eso y lo ideal es no ponerle límites a tu imaginación”.

“Blooky” ha recorrido distintos festivales. Recientemente se presentó en e (FICG), donde participó en las secciones Premio Maguey y Premio Mezcal; además formó parte del Festival de Cannes 2026.

El corto, que podría expandirse a formato de serie, retoma una idea que también atraviesa la experiencia de su autor: la importancia de encontrar un lugar propio.

“El mensaje es muy bonito. Y lo importante no es dónde estás o a dónde quieres ir, sino en el lugar que estás hagas una diferencia”, concluyó.

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