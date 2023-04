Blackpink hace historia en Coachella como primer headliner de k-pop

Blackpink, la sensación surcoreana, demostró esta noche en el festival de musica Coachella, que el K-Pop tiene presente, pero más futuro con representantes como ellas, que en siete años han hecho historia mundial.

Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé salieron al escenario con una temperatura agradable para despliegue físico: 21 grados.

Su llegada fue precedida con la imagen de una mariposa en las pantallas laterales del escenario, así como figuras de origaml y hasta un astronauta, en una introducción musical de más de 5 minutos.

Entre humo artificial y un juego de luces que inicialmente mostró únicamente sus siluetas, fue la entrada del grupo al escenario.

“You and me (Moonlight)” y “Whistle” fueron algunas de las canciones interpretadas durante la primera parte del show.

“Han notado que el viento se detuvo”, preguntó Rosé a sus compañeras.

“Hace calor, pero creo es gracias a ustedes”, siguió, señalando hacia el público.

Mas de 20 bailarines, entre hombres y mujeres, acompañaron a las artistas.

En el chat de youtube, por donde se ha transmitido Coachella 2023, no dejaron de aparecer mensajes de amor a cada una de ellas.

“Te queremos Jenni”, “cásate conmigo Rose” y “soy adicto a todas”, fueron algunos de los textos enviados por fans de todo el mundo.

En la plataforma de videos también hubo venta de mercancía oficial, haciendo que una sudadera del grupo asiático costara mil 440 pesos y una playera, arriba de los 700 pesos.

“On the ground”, “Light up the sky”, “How you like that” y “Blackpink in your area”, esta última con un lluvia de luces láser sobre el escenario también formaron parte del repertorio.

“Para esta parte del programa necesito que me ayuden”, pidió Rosé alentando a que los asistentes cantaran con el grupo.

Los poco más de 60 minutos en que estuvieron frente al público, terminaron con, entre otras, “Typa girl” y “Shut down” fueron de las últimas de esta noche.

“Hace unos cuatro años nos invitaron a tocar para ustedes aquí en Coachella, allá en la carpa Sahara y creo que eso dejó una marca en todos nuestros corazones, porque ahora estamos acá (escenario más grande) y es gracias a ustedes”, señaló el grupo.