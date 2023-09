Beto Cuevas deja a un lado al artista y saca su lado cómico gracias a "Veo cómo cantas"

El chileno Beto Cuevas siempre ha sido visto por la gente como todo un rockstar, no sólo por haber liderado una de las bandas más populares de los 90, La Ley, también por su actitud e imagen de chico malo con la que ha conquistado a muchas fans, pero gracias a programas como "Veo cómo cantas", ha podido mostrar un lado que pocos conocen, y es que también es un hombre con buen humor.

"Me gusta hacerlo (el programa) porque es divertido y es bueno hacer cosas diferentes. Yo llevo muchos años subiéndome a los escenarios, siendo cantante, que a veces salirse un poco de ese molde es algo muy positivo, que eventualmente te puede activar la creatividad y llevarte para otro lado", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Aunque la gente cercana a él sabe de su sentido del humor y hasta suele ser víctima de sus bromas, esta parte de su personalidad la había mantenido un tanto escondida y ahora, gracias a sus compañeros, ha explotarla y contagiarla al público.

Lee también Frontera y Yahritza dividen el Grito en la plancha del Zócalo

"Este programa, a diferencia de otros, es más de relajo, entonces uno se ríe mucho, se tira bromas, en fin; incluso yo me tengo que frenar porque me dan ganas de decir cosas que son palabrotas, pero la pasamos bien. Creo que esta actitud es la que traspasa y hace que finalmente el show sea divertido", agregó.

Beto, también confesó que estuvo a punto de no ser parte de esta emisión, pues hace tan solo unos meses fue parte de La Voz Chile y entre sus planes estaba descansar de este tipo de formatos; sin emabrgo cuando Miguel Ángel Fox lo llamó para invitarlo al proyecto y le reveló los nombres de los artistas con los que compartiría en el panel de asesores no pudo decir que no.









Respecto a la diferencia que existe entre ser asesor y coach, Cuevas explicó que son dos cosas completamente diferente, pues mientas como maestro juzga la técnica vocal y el talento; como asesor ha hecho uso de sus habilidades de observación y adivinación:"Esto es divertido, porque tienes que ser muy observador y especulador. De repente ciertos gestos y ciertas formas que tienen algunas personas para hacer su playback los delatan, sólo los buenos cantantes cantan con sus voces y los otros con la voz de otras personas; entonces vemos cómo se paran en el escenario, cómo agarran el micrófono, que cosas se repiten, etcétera, eso te hace ser un mejor o peor asesor", finalizó.









Lee también Karla Panini asegura que no conoció a Arturo Beltrán Leyva y revela que Karla Luna tuvo un romance con el capo