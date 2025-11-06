Bernardo, el hermano de Fátima Bosch, ha mostrado su respaldo por la joven, luego de los acontecimientos que tuvieron lugar en Miss Universo Tailandia. Tras el mensaje que escribió acerca del ogullo que siente por su hermana, él ha comenzado a llamar la atención pues, si bien, no tiene una vida mediática se dedica activamente a la política.

Fueron la madre y el hermano de Fátima, Vanessa Fernández y Bernardo, quienes recuerrieron a sus redes sociales para aplaudir el proceder de la joven que, tras la agresión verbal de Nawat Itsaragrisil, directivo del certamen, en su sede en Tailandia, alzó la voz, lo que le ha granjeado reconocimiento mundial.

Lee también: Tras ser captado besando a una joven, Lalo Salazar confirma que se trata de su nueva relación: "una mujer extraordinaria"

Mientras que doña Vanessa se dijo orgullosa de haber criado una joven que supo defenderse, sin recurrir a la violencia y que, en cambio, había hecho ejemplo de dignididad, su hermano Bernardo habló del machismo, aún incrustado en varios sectores de la sociedad y el valor con que la joven confrontó una situación de esa índole.

"En tiempos en que algunos todavía quieren menospreciar a las mujeres, ver a Fátima mantenerse con serenidad y respeto es un recordatorio de la dignidad y la valentía".

La imagen de Bernardo, a menos en el sentido artístico, es desconocida, pues, a diferencia de su hermana, el joven se ha decantado por desarrollar una carrera política, como muestra en sus redes sociales, con publicaciones en las que se le ve viajar a diferentes municipios de Tabasco, de donde es originario, para conocer las demandas de la población, como él expone en sus redes.

Lee también: Continúan los problemas dentro de Miss Universe; Nawat Itsaragrisil dice: "si la voz miente, no debería llamarse libertad de expresión"

Lleva estas actividades como político activo de Morena, en su cuenta de Instagram ha compartido su trabajo en municipios como Jalapa de Méndez, Nacajuca, Allende (Centla) y Frontera.

En mayo de este año, mostró con orgullo su título de la maestría en Gobernanza y Comunicación Política, otorgado por la George Washington University.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc