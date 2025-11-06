Más Información

Reasignan a Cultura mil 985 millones y a Ciencia 2 mil 500 millones en su presupuesto de 2026

El Louvre descuidó la seguridad por proyectos “visibles y atractivos”, advierte el Tribunal de Cuentas francés

Adriana Malvido presenta “La Reina Roja” en Madrid

Inauguran muestra de la XX Bienal Rufino Tamayo

Kim Manresa, el fotógrafo que pasó un día en la vida de 30 premios Nobel

¿Cómo navegar la incertidumbre del presente? Filósofos, escritores, historiadores y politólogos comparten esa misma duda 

, ha mostrado su respaldo por la joven, luego de los acontecimientos que tuvieron lugar en . Tras el mensaje que escribió acerca del ogullo que siente por su hermana, él ha comenzado a llamar la atención pues, si bien, no tiene una vida mediática se dedica activamente a la política.

Fueron la madre y el hermano de Fátima, Vanessa Fernández y Bernardo, quienes recuerrieron a sus redes sociales para aplaudir el proceder de la joven que, tras la agresión verbal de Nawat Itsaragrisil, directivo del certamen, en su sede en Tailandia, alzó la voz, lo que le ha granjeado reconocimiento mundial.

Mientras que doña Vanessa se dijo orgullosa de haber criado una joven que supo defenderse, sin recurrir a la violencia y que, en cambio, había hecho ejemplo de dignididad, su hermano Bernardo habló del machismo, aún incrustado en varios sectores de la sociedad y el valor con que la joven confrontó una situación de esa índole.

"En tiempos en que algunos todavía quieren menospreciar a las mujeres, ver a Fátima mantenerse con serenidad y respeto es un recordatorio de la dignidad y la valentía".

La imagen de Bernardo, a menos en el sentido artístico, es desconocida, pues, a diferencia de su hermana, el joven se ha decantado por desarrollar una carrera política, como muestra en sus redes sociales, con publicaciones en las que se le ve viajar a diferentes municipios de Tabasco, de donde es originario, para conocer las demandas de la población, como él expone en sus redes.

Lleva estas actividades como político activo de Morena, en su cuenta de Instagram ha compartido su trabajo en municipios como Jalapa de Méndez, Nacajuca, Allende (Centla) y Frontera.

En mayo de este año, mostró con orgullo su título de la maestría en Gobernanza y Comunicación Política, otorgado por la George Washington University.

