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La noche de ayer, ante el animado público  del teatro Metropólitan, el grupo escocés Belle and Sebastian ofreció el primero de sus dos conciertos programados en la Ciudad de México —esta noche, en punto de las 8:00 PM  será el segundo—. Esto como parte de la gira mundial con la que celebra los 30 años del Tigermilk y del If You’re Feeling Sinister, dos de los discos más influyentes del indie pop de los noventa. Fundada en Glasgow en 1994 y encabezada por Stuart Murdoch, la banda construyó una estética con letras a todas luces literarias y un  sonido íntimo,  alejado del britpop más estridente de su época.

Belle and Sebastian se presentan en el Metropolitan. Foto: Ocesa, cortesía
Belle and Sebastian se presentan en el Metropolitan. Foto: Ocesa, cortesía

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Mientras que la presentación de hoy por la noche se abocará a tocar las canciones del l If You’re Feeling Sinister, la de anoche estuvo centrada en Tigermilk, álbum debut que originalmente apareció en 1996 en una edición limitada y que con el tiempo terminó adquiriendo estatus de culto. La banda abrió precisamente con “The State That I Am In”, seguida por “Expectations”, uno de sus temas más populares, para después tocar otros clásicos como “She’s Losing It”, “We Rule the School” y “Electronic Renaissance”.

Aunque el concierto estuvo enfocado en Tigermilk, también hubo espacio para canciones de otras etapas de la banda. “Don’t Love Anyone” provocó una de las respuestas más entusiastas de la noche. Stuart Murdoch bajó en varias ocasiones  del escenario para caminar entre los pasillos, saludar asistentes y cantar cerca del público. Hacia el cierre, “Another Sunny Day” parecía la elegida como despedida . La banda hizo el amago de que se iba, abandonando el escenario entre aplausos,   pero regresó minutos después ante la insistencia del público. Como cierre definitivo tocaron “Funny Little Frog”.

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Así fue como Belle and Sebastian culminó su primera noche en el Metropólitan, demostrando que su repertorio todavía mantiene vigencia y una conexión sinigual con el público mexicano. Para quienes se lo perdieron ayer..¡Corran por los último boletos para esta noche!

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