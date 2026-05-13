Dan García se reinventa luego de una década siendo uno de los pioneros para impulsar la escena del reggaetón mexa y ahora busca emular el éxito obtenido en dicho género como dreamboy en su primer álbum homónimo.

Él se ha desempeñado como cantante, rapero y productor, además de participar en el popular reality show de Netflix La firma. Mezclas de trap, pop, electrónica y más son lo que ha presentado a lo largo de 10 años en su repertorio, aunque su faceta más conocida es la de productor, con sus Tirando Flow Sesh, en las que ha tenido a El Malilla, El Bogueto y otros.

“Empecé en el trap haciendo las sesiones, llevo ya más de 10 años en esto, pero ya por fin después de tanto tiempo, este es mi álbum de presentación. Ha sido un proceso lleno de vivencias, de aprendizaje”, explica.

Su camino en la música no fue sencillo, pese al apoyo de sus padres, pues decidió incursionar en géneros que no tenían una escena desarrollada en el país, algo que busca quitarle de encima a los nuevos talentos emergentes.

“Me siento no con la responsabilidad, pero sí con el gusto y la pasión de buscar nuevos talentos y apoyarlos en lo más que yo pueda”, asegura.

En su disco, que estrena mañana, el cantante explora el indie pop y recuerda cómo fueron los sueños de aquellos que querían vivir de la música.

“Me motiva y me inspira muchísimo al ver a la gente, que nos vimos desde un inicio, empezar a chambearle y a darle con todo, como el ‘Bo’, El Malilla. Con El Malilla íbamos a comer, lo llevaba a mi casa. Todos agarramos el pedo de que hay que apoyar, para que se sienta un movimiento, el movimiento del reggaetón mexa”.

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