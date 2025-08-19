Más Información

La obra de Gabriela Ortiz resonará en Londres, Ámsterdam y Barcelona para temporada 2025-2026

Filmoteca UNAM busca pistas para hallar 10 películas perdidas

Preparan Encuentro de Escritoras Negras Afromexicanas

Oswaldo Zavala indaga en la mirada “de fuego” de Roberto Bolaño

Una novela coral sobre la tercera edad

Instituciones y amigos se despiden de Calera-Grobet

El acto de amor de divide opiniones en redes sociales, pues la actriz y exestrella Disney se hincó para, lo hizo, asegura, como un acto de reciprocidad, pues él ya le había pedido matrimonio en 2023 con un anillo de diamante talla esmeralda de más de 10 quilates.

Thorne compartió el emotivo momento en sus redes sociales:

"Hace 3 años nos conocimos, 1 año después me propuso matrimonio, ahora 1 año después, yo también", escribió para acompañar el video en el que se observa que la actriz decoró el lugar de una manera muy romántica, con flores, globos y velas.

La actriz Bella Thorne le propuso matrimonio a su pareja, el productor británico Mark Emms. Foto: Captura de pantalla
La actriz Bella Thorne le propuso matrimonio a su pareja, el productor británico Mark Emms. Foto: Captura de pantalla

Las críticas por lo que hizo Bella inundaron su publicación con comentarios como:

"Por eso los hombres de hoy son unos princesos, por mujeres que hacen esto". "Ni en mis peores ovulaciones". "Preferiría tragar vidrio".

Bella Thorne respondió a las críticas a través de sus Instagram Stories:

"¡Los comentarios en mi publicación son divertidísimos!", escribió sobre una foto de su prometido y su perro.

¿Quién es el novio de Bella Thorne?

Bella Thorne y Mark Emms se conocieron en agosto de 2022 durante la fiesta de cumpleaños de la modelo Cara Delevingne en Ibiza. Se dice que la pareja vivió un amor a primera vista y un mes después confirmaron su romance en Mykonos, Grecia.

En redes, Bella presume por todo lo alto su relación con Mark Emms, un productor y empresario fundador de Emms Productions y Eastern Road Films.

Thorne ha dejado ver en entrevistas su interés por tener una boda en el campo, en una mansión del Reino Unido, y entre sus opciones de vestido de novia están firmas como Dior y Schiaparelli.

