Bella Hadid revela que cumple seis meses sobria

Bella Hadid acaba de revelar que desde hace seis meses dejó de beber alcohol, pues cuando se percató que casi se convertía en una dependiente de su ingesta, decidió que ya había tenido suficiente de boracherras, resaca y dolores de cabeza, por lo que desde hace medio año lleva un estilo de vida mucho más sano y más empresarial, pues a raíz que dejó los tragos, la joven modelo se convirtió en cofundadora de una bebida sin alcohol.

Para llevar la cuenta de los días que ha pasado en entera sobriedad, la modelo de 26 años recurrió a una aplicación de celular. El anuncio de que dejó de beber tuvo lugar a propósito de la promoción activa que realiza sobre "Kin Euphorcis", una bebida sin alcohol de la que es socia y fundadora. Dicho producto promete "activar el cerebro y ajustar el estado de ánimo", sin la necesidad de ingerir sustancias etílicas.

Fue así que Bella conversó con la revista "InStyle", de la que la modelo ha sido portada en más de una docena de ocasiones, para hablar del problema que vivió con el alcohol tiempo atrás, al reconocer que fue una noche que abusó del consumo de bebidas excesivamente cuando aceptó que tenía un problema en el cual tenía que reparar antes de alcanzar consecuencias mayores.

"Me encantaba el alcohol y llegué al punto en que incluso yo comencé a, ya sabes, cancelar compromisos por noches de fiesta y sentí que no sería capaz de controlarme", se sinceró.

"He bebido lo que me corresponde", dijo a la revista de moda.

Pues aseguró que desde que iba a la escuela tuvo episodios con el alcohol que la llevaron a decir y actuar de formas de las cuales más tarde se arrepentiría, pues la joven siempre ha formado parte del mundo de las celebridades, ya que antes de debutar como modelo a los 16 años, en 2012, ya conocía el mundo de la moda, debido a que su madre Yolanda Hadid fue una importante exponente del modelaje en los años ochenta, por lo que siempre estuvo familiariza con la vida glamorosa, las fiestas y el hecho de estar frente a los reflectores.

Tras hacerse al firme propósito de dejar de beber, la modelo asegura que no fue un hábito que no le costó trabajo abandonar, debido a que era plenamente consciente que no quería que los efectos de ingerir alcohol en grandes cantidades afectará su vida a largo plazo.

"No siento la necesidad (de beber alcohol) porque sé cómo me afectará a las tres de la mañana, cuando me despierto con una ansiedad horrible pensando en eso que dije hace cinco años cuando me gradué de la secundaria", reflexionó.

Finalmente, Hadid consideró que el efecto inmediato de placer que produce el alcohol no valía la pena, debido a que el "dolor" y el "estrés" que produce más tarde es mucho más duradero y difícil de afrontar.



