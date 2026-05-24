Béla, la primogénita de Alejandro Marcovich, envió un mensaje a todas las personas que han mostrado su afecto y preocupación al guitarrista que, en este momento, atraviesa un episodio de salud delicado; aún cuando el estado del músico es reservado y su familia se mantiene hermética, su hija tiene la firme convicción que toda la solidaridad del público favorecerá a su padre.

Fue la mañana de este domingo, 24 de mayo, cinco días después de que el músico y productor sufriera un derrame cerebral, por lo que fue hospitalizado, su hija Béla recurrió a su cuenta de Instagram para agradecer, de parte de los Marcovich Martínez: su madre Gabriela y su hermano menor Diego, todo el amor que su padre ha recibido.

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"Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño, buenos deseos y oraciones que le han hecho llegar a mi papá".

La joven artista compartió una serie de fotografías en las que, tanto ella, como Diego, aprecen junto al guitarrista, en diferentes etapas de sus vidas.

Conmovida, Béla expresó el consuelo que ha supuesto, tanto para ella, como para su madre y hermano las palabras de aliento y muestras de cariño para el compositor, nacido en Argentina, por lo que considera que, todo ese apoyo será clave para la pronta recuperación de su progenitor.

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"Nos llena de emoción saber que es tan querido por amigos, colegas y su público. (...) Estamos seguros que toda esta energía tan bonita, que le está llegando le dará fuerza para superar esta prueba tan difícil".

También se refirió al gran amor que, en correspondencia, su padre ha sentido por sus seguidores a lo largo de su trayectoria.

"Él los quieres muchísmo, siempre nos ha dicho que se debe a su público y que se merecen todo su respeto".

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