Morelia.- El cine, dicen, sana heridas. Y Bárbara Mori pasó por eso proceso durante el rodaje de "Mistura", filme en el que interpreta a una mujer de los 60 que, tras tenerlo todo, comienza desde cero.



La cinta dirigida por el peruano Ricardo de Montreuil ("La mujer de mi hermano") aún no cuenta con fecha de lanzamiento en México, pero tuvo una pasada especial en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia.



"Pienso que estas caídas, como ella que pierde su matrimonio (el personaje), la pérdida de la economía, fue un catalizador para forzarse a romper con todas esas creencias que la limitaban para descubrir quién realmente era", dice Mori.



"Y a mí me pasó mucho, o sea, tuve muchos tropiezos en mi vida, muchos golpes, y por ellos crecí mucho en esta industria, sobre todo, que te exige la perfección y en esa exigencia me perdí y sufrí muchísimo. Estamos acostumbrados en este mundo de ilusión a sufrir, a no valorar lo que tenemos y a querer siempre lo que no tenemos. Entonces, los golpes que me dio la vida me han ayudado a descubrir sobre todo el amor propio, que es creo que la herramienta más poderosa que he podido construir a partir de todo lo que he vivido", subraya.



En el proceso la también actriz de "Las azules" y "Rubí" contó con la fuerza que le inculcó su madre desde niña.



"Aunque es una madre que ha cometido errores, también ha cometido muchos aciertos, y también es una mujer que se ha caído y se ha levantado de las cenizas, y eso a mí me ha enseñado a redescubrirme como mujer, a poderme levantar de las cenizas también y descubrir que la verdadera fortaleza surge desde nuestro interior cuando nos atrevemos a mirarnos", destaca.



Bárbara recordó que el realizador le comentó que la historia estaba inspirada en las de su abuela y madre, en un momento en que las mujeres eran invisibles.



"Hay algo de mi historia personal que atrae a este tipo de personajes y este nos invita a todas las mujeres a soltar nuestras creencias que nos limitan y a ir en busca de quienes realmente somos. También nos habla de recordar que el fracaso no es un final, sino una nueva oportunidad para encontrar un nuevo camino desde un lugar más auténtico", expone.



Actualmente Mori espera el estreno de "Los dos hemisferios de Lucca", basada en el libro escrito por Bárbara Anderson, basada en su propia experiencia de tener un hijo con discapacidad.



“Es la travesía que viven estos dos papás como su hijo Lucca que nace con parálisis cerebral severa. Todo es complicado hasta que ella (su personaje) conoce a alguien en la India que tiene una máquina para generar neuronas y va mejorando con eso”, comenta brevemente la actriz.



La producción es dirigida por Mariana Chenillo ("Soy tu fan" y "Cinco días sin Nora") para la plataforma de Netflix, aún sin fecha de estreno.

rad