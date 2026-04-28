El resbalón de Bárbara de Regil en Supernova, cuando confundió a Jimmy Lennon Jr. con John Lennon, no solo desató las burlas, también abrió la conversación sobre quién toma las decisiones detrás de estos eventos.

El momento, que se viralizó en cuestión de minutos, se volvió combustible para comparar su desempeño con el de Montserrat Oliver en Ring Royal, evento en el que la conductora tampoco convenció a la audiencia. En redes, los usuarios se cuestionaron: “Ni a cuál irle, Supernova tiene a Bárbara del Regil, y Ring Royal a Montserrat Oliver”, “Superó a Montserrat Oliver en ser un mueble del evento”, o “¿cómo fue que Netflix la eligió?” fueron algunos comentarios que circularon.

Mientras otros defendieron que todo pudo haber sido actuado: “obvio fue planeado, ni sabe quién es John Lennon”.

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Yuri aplaza y aplaza comida con Martha Debayle

Yuri reveló que es fan de las mesas que muestra Martha Debayle en redes sociales cada semana o cada que se aproxima una fecha importante, pretexto para que la conductora de radio suba un video de la preparación de su mesa con colores de temporada, accesorios, cubiertos y vajillas de lujo.

Martha Debayle, por su parte, reiteró a la cantante que tienen pendiente una comida juntas en su casa, incluso señaló que no ha sido una vez la que la cantante ha cancelado la fecha que tienen prevista para compartir el pan y la sal, pero es el trabajo de “la güera” el que no la deja sentarse a la mesa con su amiga.

Yuri prefiere evitar a Martha Debayle. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL





Said Ochoa tiene amor y médico al mismo tiempo

“Los rumores son ciertos: tengo un novio que me lleva al baseball”, escribió el conductor Said Ochoa en sus redes. El mensaje fue por con cuatro fotografías, una de ellas en las que aparecen abrazados.

Said arrobó a su pareja en su posteo y gracias a ello hoy se sabe que este lleva por nombre Octavio Martínez, de profesión traumatólogo ortopedista; así que con esas aficiones de ir al beisbol y con la especialidad médica que tiene, no le faltará al periodista amor y cuidado intensivo de su salud.

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