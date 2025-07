Salma Hayek cautivó a sus seguidores al compartir un clip en el que baila al ritmo de "Un baile inolvidable" de Bad Bunny. Con un bikini blanco y mucha actitud, la actriz se mueve con soltura, sacude el cabello y presume su estilo inconfundible en medio de un paisaje tropical.

En un momento del video, Salma simula quitarse una prenda mientras posa para las cámaras, celebrando con alegría su portada en la primera edición mexicana de Sports Illustrated Swimsuit Issue. La sesión fue realizada por el reconocido fotógrafo Ruven Afanador, y la publicación destacó cómo Hayek representa tanto el glamour de Hollywood como el orgullo de ser mexicana.

Este logro llega tan solo dos meses después de su debut en la edición estadounidense de la revista, algo que, confesó, nunca imaginó lograr debido a su edad: “Pensé que envejecer significaba dejar de trabajar. Y estoy trabajando. Pensé que significaba que ya no estarías enamorada. Pero estoy enamorada. No he perdido mi agilidad, mi fuerza. Todavía estoy aquí. Intentaron deshacerse de mí mil veces. Pero sigo aquí”, declaró la actriz, quien está por cumplir 60 años.

Salma Hayek y Angelina Jolie, juntas en México

Hace una semana, Salma Hayek llegó a México acompañada por Angelina Jolie. Ambas aterrizaron en un vuelo comercial en la Ciudad de México, lo que sorprendió a muchos, ya que se sabe que ambas suelen usar aviones privados. Desde ahí se trasladaron a Veracruz, tierra natal de Hayek.

En el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona, saludaron a algunos fanáticos y fueron recibidas por Xóchitl Molina, secretaria de Cultura estatal. Luego se hospedaron en un hotel en Boca del Río, donde también las visitó la gobernadora Rocío Nahle.

Hasta el momento, ninguna de las dos ha revelado el motivo de su visita al país.

