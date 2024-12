El nombre de Bad Bunny se ha convertido en tendencia en las redes sociales, y es que el reggaetonero decidió adelantar la Navidad para sus fans y como regalo lanzó su nuevo sencillo esta misma tarde.

El regreso de el llamado "Conejo Malo" a la música comenzó a sonar desde las primeras horas de este jueves, cuando, a través de su propio canal de difusión, le confesó a sus seguidores los planes que tiene para su carrera.

"Buenos días gente, me acabo de levantar, pero se me olvidó decirles que hoy sale la cancioncita esa de la que subí el 'preview' el otro día", se le oye decir en un mensaje de voz.





Bad Bunny llegó a coronarse como el artista más exitoso.





La cancioncita a la que el cantante se refería es "El Club", la cual se estrenó hace tan solo unas horas y ya ha alcanzado las 600 mil reproducciones en YouTube.

Benito, nombre real del boricua, estuvo en lo más alto de su carrera en 2022, cuando lanzó "Un verano sin ti", disco con el que sólo batió infinidad de récords; sino que lo convirtieron en el artista más escuchado a nivel global.

Con canciones como "Titi me preguntó", "Ojitos lindos", "El efecto", entre otras; la música del reggaetonero fue considerada como un fenómenos mundial.

A este disco le siguió "Nadie sabe lo que va a pasar", con el que regresó a sus inicios en el trap, pero que no logró ni acercarse al éxito de su predecesor.

Los fans de Bad Bunny han recibido con muy buenas críticas el tema, incluso, aseguran que éste marcará una muy buena etapa en la carrera del también actor.

"Ya era necesario su respectivo tema sad", "Sabía que este 2024 no se iba sin mi conejo", "Cuando Bad regresa a muchos les pone feliz", "Benito no puedes sacar tremendo temazo", "No hay mejor forma de cerrar el 2024. Gracias Benito por hacerlo todo más bonito con tu música", "Bad Bunny regresó", son sólo algunos de los comentarios.

¿Qué dice la letra de 'El Club"?

A pesar de sus ritmos dance, el nuevo sencillo de Bad Bunny es más bien un tema triste, en el que el cantante confiesa que sigue extrañando a un amor del pasado; incluso se pregunta '¿qué estará haciendo mi ex?".

Esta es la letra completa de la canción:

Dos de la mañana en el club

To' el mundo pasándola cabrón

Las mujeres encima de mí

La hookah, las pastillas y un blunt

La que yo quiera dice que sí

Bien loco cantando "La canción"

Después de aquí nos vamo' pa'—



¿Qué estará haciendo mi ex?

Que hace tiempo por ahí no se ve

¿Será que ya me superó y le va bien?

Mientras que yo borracho pienso

¿Qué estará haciendo mi ex?

Que hace tiempo por ahí no se ve

¿Será que ya me superó y le va bien?

Mientras que yo, borracho pienso



¿Qué diablo estará haciendo?

¿Estará jangueando? ¿Estará durmiendo?

¿Estará fumando? ¿Estará bebiendo?

¿Seguirá sola o está saliendo Con otro que no soy yo?, no soy yo

Mami, ese no soy yo, no soy yo

Aposté que te olvidaba y perdí $500

Otra vez me ganaron los sentimiento'

Los muchachos piensan que yo estoy contento

Pero no, estoy muerto por dentro

La disco está llena y a la vez vacía

Porque no está la nena mía

Con la que yo siempre me reía

Con la que yo siempre me venía

Con la que yo hablaba to' los día'

Y ahora no sé na', y ahora no sé na'

¿Qué estará haciendo mi ex?

Que hace tiempo por ahí no se ve

¿Será que ya me superó y le va bien?

Mientras que yo borracho pienso



2019, un pestañeo y ahora estamo' aquí

2020, la última ve' que yo fui feli'

2022, la última ve' que yo te vi

La vida no me cumplió na' de lo que le pedí

No sé qué pasó

Yo le pedí a Dio', pero Él también me ghosteó

El futuro me golpeó, en el pasado me dejó

La felicidad se alejó



Y me pregunto, ¿qué estarás haciendo?

Si en mí estás pensando

O si la luna estás viendo

Con otra persona conectando

Y si de mí le está' hablando, eh-eh

Pero aunque sea, será un buen recuerdo

Será un buen recuerdo









