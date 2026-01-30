Más Información

Ilegal, carta de “sanidad moral” que pide INBAL a concursantes

Ilegal, carta de “sanidad moral” que pide INBAL a concursantes

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

Nahum B. Zenil sobre autorretratarse: "Este autoanálisis no ha sido tan fácil"

Nahum B. Zenil sobre autorretratarse: "Este autoanálisis no ha sido tan fácil"

“Es un momento muy oscuro en la vida pública estadounidense”: Salman Rushdie

“Es un momento muy oscuro en la vida pública estadounidense”: Salman Rushdie

“La Dolce Vita: un viaje sonoro por Italia y el cine”; cuatro galas de la Sinfónica de Minería apoyarán a estudiantes de la UNAM

“La Dolce Vita: un viaje sonoro por Italia y el cine”; cuatro galas de la Sinfónica de Minería apoyarán a estudiantes de la UNAM

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

fue nombrado la estrella pop del 2025 por Billboard, consolidando un año lleno de hitos. Ahora inicia el año con una actuación tanto en el medio tiempo del como en los Grammy.

El cantante superó en la lista a figuras como Taylor Swift, Sabrina Carpenter y Kendrick Lamar, y Billboard destacó su trayectoria: desde el fenómeno “Un Verano Sin Ti”, que encabezó el Billboard 200, hasta sus temas más recientes como “Pitorro de Coco”, que marcan una nueva etapa en su carrera.

Su último álbum, “Debí Tirar Más Fotos”, resaltó la identidad y cultura puertorriqueña, debutó en el número 2 y luego alcanzó nuevamente el primer lugar del Billboard 200, además de incluirse en las listas de los 50 mejores álbumes de 2025 y de los 25 mejores discos de música latina.

Lee también:

La residencia “No Me Quiero Ir de Aquí”, con 30 shows en el Coliseo de Puerto Rico, y su participación en “Happy Gilmore 2” también reforzaron su influencia cultural. Sus espectáculos destacaron por la puesta en escena, el vestuario y los guiños a la isla.

Además, Bad Bunny será el primer solista en español en actuar en el Super Bowl, evento que se celebrará el 8 de febrero, y cuya decisión generó críticas del expresidente Donald Trump, sin afectar los planes del artista.

Su gira mundial “Debí Tirar Más Fotos”, que incluyó América Latina, Australia y Europa, registró sold outs y contó con presentaciones de artistas invitados como Karol G y Becky G, logrando su lugar como uno de los artistas más influyentes del momento.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Rey Carlos ordena a Kate Middleton resolver el problema entre William, Meghan y Harry lo antes posible. Foto: (Photo by Chris Jackson / POOL / AFP) / AP Photo/Matt Dunham, FILE

Rey Carlos ordena a Kate Middleton resolver el problema entre William, Meghan y Harry lo antes posible

El adiós a Pedro Torres: productor que marcó una era en Televisa con Big Brother México y fue pareja de Lucía Méndez. Foto: Pedro Torres /IG /Lucía Mendez /IG

El adiós a Pedro Torres: productor que marcó una era en Televisa con Big Brother México y fue pareja de Lucía Méndez

Maribel Guardia dispuesta a “mantener a su nieto”; revelan que Imelda Tuñón pidió el divorcio a Julián Figueroa. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @imetunon

Maribel Guardia dispuesta a “mantener a su nieto”; revelan que Imelda Tuñón pidió el divorcio a Julián Figueroa

Impacta exactor de ‘Alfalfa’ en ‘Pequeños traviesos’: abandonó la actuación para vivir “en la pobreza” con su familia. Foto: X/YouTube

Impacta exactor de ‘Alfalfa’ en ‘Pequeños traviesos’: abandonó la actuación para vivir “en la pobreza” con su familia

Heidi Klum. Foto: EFE

Heidi Klum presume lencería al atardecer y deslumbra con abrigo blanco abierto

Ángela Aguilar ‘se mete’ en la controversia y acompaña a Nodal en concierto con su violinista. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / EFE

Ángela Aguilar ‘se mete’ en la controversia y acompaña a Nodal en concierto con su violinista

[Publicidad]