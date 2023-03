Usuarios en redes sociales especularon que Bad Bunny había mandado indirectas al ex de Kendall Jenner mediante su reciente canción “Coco Chanel”, una situación muy al estilo de Shakira.

En la canción, el puertorriqueño canta: “No soy malo bebé, eso es un truco / Pero el sol de Puerto Rico calienta más que el de Phoenix”, recordemos que Devin pertenece a la plantilla de los Phoenix Suns.

La reacción de Booker

La canción llamó la atención de Booker, quien escribió en Instagram: “Otra vez se preocupó por otro HOMBRE", sin embargo, la publicación ya no está visible. Luego de que se los famosos fueran vistos juntos, los internautas se percataron que Devin había dejado de seguir a su ex.

¿Kendall y Bunny confirman su relación?

Si bien ninguno de los dos ha negado o confirmado las versiones de su relación amorosa, lo cierto es que los han cachado pasando el rato juntos. El pasado 8 de marzo, “TMZ” sacó a la luz unas imágenes en donde se observa a Bunny y a Kendall saliendo de un restaurante de Sushi en West Hollywood, California. Aunque durante el recorrido que hizo el grupo por el área del balcón del restaurante, la pareja no tuvo contacto físico, la situación cambió cuando se despidieron, pues se abrazaron y posteriormente se besaron, lo que dejó más que en claro su estatus amoroso. En las imágenes tomadas por paparazzis se ve lucir al famoso un pantalón beige y una chamarra negra junto a una gorra azul, mientras que en el caso de la famosa solo se percibe su rostro. Asimismo se captó las manos de Kendall rodeando el cuello del Conejito Malo, una acción típica que hacen las parejas cuando unen sus labios. Algo similar sucedió en la noche de los Oscar donde a pesar de que no hubo besos, "Page Six" reportó que se subieron al mismo carro mientras esquivaban los flashes de los paparazzis.

Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos besándose en California pic.twitter.com/6TsJQWTtel — carloxx iván (@itscarlosivan) March 8, 2023

