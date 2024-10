Acapulco es el lugar seguro de Jorge Ortiz de Pinedo. Los problemas de salud que le aquejan, como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), lo han obligado a mantenerse al nivel del mar y es en el puerto donde recupera la tranquilidad.

Hoy en día el actor camina con naturalidad y puede estar en altitudes como la Ciudad de México, aunque siempre lleva consigo un aparato que le permite mantenerse bien oxigenado. Muestra su fortaleza moviendo paquetes de agua en La Casa del Actor, donde reúne víveres para llevar a Acapulco, que fue nuevamente azotado, ahora por el huracán John.

“Ahora que estoy ayudando, me he dado cuenta de que cada vez que ayudo más, Dios me premia con vida. Hace 12 años tuve cáncer, hace seis años tuve otro cáncer y aquí sigo luchando, aquí sigo viviendo, y algo que me reconforta es ayudar. Yo creo que es la mejor manera de sobrevivir”, apunta el también productor, mientras respira a través de una manguera conectada a su concentrador de oxígeno.

En medio de lo que parece un contexto negativo, Ortiz de Pinedo no pierde el sentido del humor.

“La bronca es que ahora en el mar hay cocodrilos, yo creo que escucharon el dicho de que en el mar la vida es más sabrosa”, dice entre risas, pero vuelve a ponerse serio al describir la situación en el puerto guerrerense.

“La naturaleza está muy enojada, eso es un hecho. La carpeta asfáltica se levantó por el huracán, y hay unos socavones gigantescos. El paso del huracán acabó con varios restaurantes y las casas se inundaron. Necesitamos comida enlatada, arroz, frijol, etcétera, y agua, el agua es vital.

“También necesitamos botas de plástico para caminar entre los charcos, y no olvidemos comida para las mascotas; también hay perritos y gatitos, no hay que abandonarlos”, recuerda mientras acomoda paquetes.

Una denuncia estancada

Paralelamente a la ayuda que recauda para los afectados del huracán John, mantiene su apoyo constante a La Casa del Actor.

Mientras graba la nueva temporada de Una familia de diez en los foros de Televisa, aprovecha para visitar La Casa del Actor y agradecer a las personas que han donado colchones y sillones reclinables.

Ortiz de Pinedo asegura que este sitio, en el que habitan más de 40 actores retirados, ha sido abandonado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que fundó la casa en 1944.

Jesús Ochoa, secretario de la ANDA entre 2018 y 2022, recortó suministro a La Casa del Actor argumentando corrupción.

“De repente, en los últimos cinco años, la ANDA nos dejó de apoyar. Llegó este señor Ochoa y dijo que ya no nos dieran nada. Imagínense un asilo que era mantenido por sus compañeros, y de repente me encuentro en la bronca de que ya no tengo ni una quinta parte del dinero para darles de comer a medio centenar de ancianos y pagar a 80 empleados, enfermeros… ha sido una lucha tremenda, pero aquí seguimos”.

Ante la negativa de la ANDA a devolver el apoyo económico a La Casa del Actor, explica, miembros del patronato presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República que, hasta el día de hoy, no ha tenido resultados. Por ello, Jorge Ortiz sigue apelando al apoyo de la gente.

“El caso sigue ahí, pero el problema es que ahorita no hay juzgados, están cerrados, así que seguiremos viviendo de puros apoyos”, comenta.

Ahora al frente de la ANDA está el actor Marco Treviño, pero Ortiz de Pinedo no confía en que la situación cambie en favor de La Casa del Actor pero tiene esperanza en que la nueva coordinadora de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, impulse mejoras en favor de la cultura y de los propios artistas.

“Ella ya vino a la casa, ya vio lo que necesitamos, así que confiamos en que nos ayuden.

“Yo no soy político, no pertenezco ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni a nada, pero he sido amigo de todos, porque un actor tiene que ser amigo de todo el mundo, al igual que el pueblo mismo. Confío en que estas personas tengan sensibilidad, por lo menos la directora de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, quien es compañera mía, productora de teatro”.

Ortiz de Pinedo trabaja además en la temporada 12 de Una familia de diez y produce la obra No te vayas sin decir adiós, protagonizada por Juan Ferrara.