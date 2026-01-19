En el fin de semana largo en Estados Unidos, la película Avatar: Fire and ash, la épica de James Cameron, encabezó las taquillas por quinta semana consecutiva con 13,3 millones de dólares en ventas de boletos, según estimaciones del estudio ayer.

The Walt Disney Co. también celebró otra victoria, ya que su estreno del Día de Acción de Gracias Zootopia 2 se convirtió en el lanzamiento animado de la Motion Picture Association con mayor recaudación de todos los tiempos.

Mientras tanto, 28 Years later: The bone temple, dirigida por Nia DaCosta, se ubicaba en segundo lugar con 13 millones hasta este domingo. Se espera que al final del feriado por el Día de Martin Luther King Jr. alcance los 15 millones, aún por detrás de los proyectados 17,2 millones de Avatar.

The bone temple, lanzada por Sony Pictures y protagonizada por Ralph Fiennes y Jack O’Connell, se estrenó este fin de semana en 3 mil 506 cines con una ola de expectativas y críticas favorables.

Actualmente tiene un 93% en Rotten Tomatoes, y el 72% del público dijo en una encuesta de PostTrak que “definitivamente recomendaría” la película. Considerando que también está sólidamente en el género de terror y llega en enero, a menudo un vertedero para películas menores, The bone temple debería haber tenido un mejor desempeño. Internacionalmente; recaudó 16,2 mdd en 61 mercados.

El tercer lugar fue para Zootopia 2, con 8,8 millones en su octava semana. Con mil 700 mdd, superó a Inside out 2.