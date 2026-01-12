Los Ángeles.— Avatar: Fire and ash continuó ardiendo en la taquilla, ocupando el primer lugar por cuarta semana consecutiva en un fin de semana relativamente tranquilo, mientras la industria comenzaba a sentir la calma de enero.

El tercer capítulo de la épica de James Cameron recaudó 21.3 millones de dólares en los cines de América del Norte para The Walt Disney Co., según estimaciones del estudio el domingo.

En total, después de cuatro semanas, Avatar: Fire and ash ha recaudado 342.6 millones de dólares en América del Norte y 888 millones en el resto del mundo.

La semana pasada se unió a sus dos predecesoras como una película que ha recaudado mil mdd.

El nuevo estreno con mayor recaudación de la semana fue Primate, la película de terror de Paramount Pictures sobre un chimpancé descontrolado, que ganó 11.3 millones de dólares a nivel nacional.

Zootopia 2 de Disney también sigue triunfando desde su estreno en noviembre. A nivel mundial, la secuela animada ha acumulado mil 650 millones de dólares. Eso la coloca justo al borde de convertirse en la película animada de mayor recaudación de Disney, solo detrás de los mil 660 mdd recaudados por The lion king en 2019.

En su séptima semana, fue cuarta en la taquilla de América del Norte con 10.1 mdd para un total nacional de 378.8 millones. AP