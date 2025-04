En medio de un proceso legal que enfrenta, por presunto robo, Aleska Génesis hizo uso de sus redes sociales para compartir con sus seguidores el avance significativo que obtuvo recientemente

La modelo venezolana reveló, a través de un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram, que las autoridades mexicanas decidieron otorgarle medidas de protección, tanto para ella como para sus hermanas, tras sufrir un atentado en su contra.

En las últimas semanas, la exparticipante de "La casa de los famosos" afirmó ser víctima de violencia de género, acoso y amenazas y; aunque no dio detalles, dijo temer por su seguridad.

Ahora, reveló que en su intento de defenderse, acudió al Centro de Justicia para las Mujeres donde le otorgaron las medidas que dicta la ley.

“Hoy dimos un gran paso”, escribió Aleska. "Un juez de control ha otorgado medidas de máxima protección para mí y mis hermanas, reconociendo que existen elementos que representan un grave riesgo para nosotras", agregó.

Según la modelo, el peligro proviene de la misma persona que la denunció, a quien señala de encabezar una campaña de acoso, difamación y violencia con la complicidad de terceros.

Asimismo, aclaró que la resolución del juez no entorpecerá la investigación que pesa en su contra; sin embargo, insistió en que este hecho no justifica lo que está viviendo, por lo que tomará acciones por la vía civil.

"Ese daño está siendo atendido también en la vía civil, por el deterioro que ha causado a mi salud emocional, a mi imagen y a mi integridad como mujer. No me he quedado paralizada. He luchado, he hablado y he buscado justicia".

Desde hace meses, la expareja de Nicky Jam se encuentra en en medio del escándalo, y es que, el mismo día que salió del reality de Telemundo, fue detenida por elementos de la policía del Estado de México y trasladada al penal de Santa Martha.

El caso continúa y aún no de ha determinado si Aleska es o no culpable de los cargos que se le imputan.

