Aunque aseguran que Sarita Sosa se quiere divorciar y ya lo "corrió" de la casa, su esposo sigue publicando fotos con ella

Sarita Sosa se casó cuando era muy joven, a sus 18 años, con Jimmy Ortiz, con quien ya lleva más de 10 años de matrimonio y aunque, su relación siempre se mantuvo estable, cuando su padre José José murió, la pareja fue muy criticada, pues fueron tachados por supuestamente haberse aprovechado del cantante y el dinero que este generó, sin embargo, ahora se especula que la pareja ya se separó, debido a que las motocicletas y el automóvil de Jimmy ya no se encuentran parqueados fuera de la casa del "Príncipe de la canción" pero, pro el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado.

La fama que Sarita Sosa se ha hecho, desde el fallecimiento de su padre, no ha sido la mejor, debido a que, año y medio antes del deceso de José José, su hija menor decidió llevárselo a vivir a Estados Unidos, sin consultarle sus planes a sus medios hermanos, Marysol y José Joel Sosa. A poco de que se establecieran en la casa que el intérprete de "La nave del olvido" tiene en Miami, Florida, su familia en México fue impedida de toda comunicación con el famoso y no supieron de él, sino hasta el día de su muerte, el 28 de septiembre de 2019.

Por todo esto, Sarita fue el blanco de las criticas, aunado a que, desde hacía tiempo, se especulaba que no tenía un buen trato a su padre, quien convalecía por el estado de salud tan delicado que atravesaba y que, además, ella y su marido hacían uso del dinero del cantante, pues no se conocían ningún negocio activo o trabajo en el que Sara y Jimmy generaran. Más adelante, los rumores de que el esposo de Sosa no tenía un buen trató con ella comenzaron a cobrar fuerza, sin que, en ninguna de las veces, llegaran a confirmarse.

Es hasta ahora que, el programa de espectáculos en línea "Chisme no like", ha sugerido que dichos rumores sí eran ciertos, debido a que uno de sus presentadores, el presentador Javier Ceriani se dio a la tarea de ir a visitar a Sara Sosa a su domicilio y, aunque el conductor tocó a la puerta múltiples veces, nunca obtuvo ninguna respuesta del interior, por lo que no quedó muy claro si Sarita no se encontraba en casa o solamente no quería atender a los medios de comunicación.

Y aunque el comunicador no tuvo suerte, al no ser atendido por la joven, pues estaba en búsqueda de confirmar o desmentir los rumores de separación entre Sara y Jimmy, aprovechó para echar un vistazo a los alrededores de la propiedad, percatándose de que las dos motocicletas y la camioneta que pertenecer a Ortiz, y que Sosa les obsequió, ya no están estacionadas en el garage del domicilio, lo que para él fue una pista de la posible ruptura.

Además, Ceriani destacó que el auto de Sarita no es el mismo que tenía, la última vez que fue a buscarla, sino que la joven ya cambió de vehículo, por nada más y nada menos que un Tesla, un tipo de automóvil eléctricos y uno de los más costosos que existen.

A pesar de que las especulaciones son muchas, la pareja no ha tocado el tema, en cambio, cuentan con publicaciones relativamente recientes, en sus redes sociales, donde todavía se les puede ver posando juntos, la última publicación que Sarita hizo de Jimmy fue hace cuatro meses y se trata de una fotografía donde se les puede ver abrazados, acompañada de la frase: "Por un beso tuyo viajo sin palabras".

En el caso de Ortiz, fue hace apenas seis meses que publicó un mensaje de felicitación por el cumpleaños 28 de su esposa, en donde anota: "Estoy muy agradecido y bendecido de pasar cada día de mi vida contigo, Sari. Eres una increíble esposa, madre, amiga, compañera, ser humano, espíritu y alma. Tu luz brilla sobre todos nosotros. Tu amor, bondad y compasión llega a todos los seres vivos. ¡Gracias por ser como eres! ¡Feliz cumpleaños!", misma que Sarita contestó con un efusivo mensaje en el que hacía alusión a la "pachanga" que iban a organizar.



