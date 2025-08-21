Cecilia Toussaint celebra 45 años de carrera musical, aunque La nopalera, el primer grupo del que formó parte arrancó en 1976, es decir que desde hace casi medio siglo su voz se ha escuchado como un estandarte del feminismo.

La actriz y cantante ha renunciado a callar ante temas como la violencia, la discriminación y los tratos desiguales que se dan a las mujeres en la industria musical, por ejemplo: La tardía apertura de espacios y la reducida presencia femenina en festivales musicales.

Por ello Cecilia invita a “defender cosas que son defendibles”.

“Hay un trabajo importante que hacer, en cuanto al lugar, al trato que se nos da laboralmente, políticamente, socialmente y por supuesto en su casa”, señala.

El mundo de la música, dice, es un espacio que se ha abierto a las manifestaciones artísticas femeninas, esto genera a su vez que más jóvenes se inspiren y busquen su lugar en la industria y compartió que se ha sorprendido de la cantidad de talento que hay, de la creatividad e inspiración que tienen las nuevas generaciones.

“Hay muchas mujeres haciendo música, componiendo, cantando, tocando el piano, el bajo, yo he estado muy de cerca con El Palomar, conformado por puras mujeres, y cada una tiene su proyecto, yo antes decía ‘no hay muchas mujeres’, pero las hay, lo que pasa es que no tienen visibilidad”, reflexiona la también actriz.

Tributo feminista

Cecilia considera que como sociedad se ha avanzado mucho gracias al trabajo de mujeres importantes como Rosario Castellanos, de quien tomó algunos poemas para convertirlos en canciones de la mano de José Elorza y el guitarrista Jorge Montemayor.

La cantante se presentará con su homenaje musical a la escritora, periodista y poeta titulado “Matamos lo que amamos” que presentará en El Circuito Teatral los jueves y sábados de agosto.

El espectáculo va en el marco del homenaje por los 100 años del nacimiento de Rosario Castellanos, quien para Cecilia es emblema en la historia de la lucha por la equidad de género en México.