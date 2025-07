El cine japonés de terror es considerado uno de los mejores del mundo y ahora se han elegido 12 títulos para presentarse desde esta noche en la Cineteca Nacional México, sede Xoco.

Se trata de una serie de películas que abarcan desde la década de los 50s, en copias de 35 milímetros restauradas, y hasta el 2013.

Y aquí te decimos algunas de las que conforman el ciclo, con sus horarios, para que tomes nota y saliendo del trabajo y la escuela puedas llegar a verlas.

LA MUJER PERDIDA (1953)

¿De qué trata?: Dos campesinos que llevan una vida austera junto a sus familias, viajan a la ciudad tras un saque a su comunidad. En su destino se darán cuenta que la ambición humana tiene terribles consecuencias.

Función: Hoy a las 19:30 horas y viernes próximo a las 18:00 horas.

EL FANTASMA DE YOTSUYA (1959)

¿De qué trata?: Un samurái de baja casta que ama a su esposa, es orillado a buscar un puesto de más poder para sacar a la familia de la pobreza, llevándolo a presentarse a un poderoso y peligroso hombre.

Función: Este miércoles a las 20:30 horas y jueves a las 18:30 horas.

HISTORIAS DE FANTASMAS DE YOTSUYA (1959)

¿De qué trata?: Considerada como la leyenda más famosa de fantasmas de la cultura japonesa, The ghost of yotsuya ha sido adaptada al cine en más de treinta ocasiones. En esta versión un samurái de bajo rango enfrente al espectro de su ex mujer asesinada.

Función: Este miércoles a las 18:30 horas y jueves a las 20:30 horas

INFIERNO (1960)

¿De qué trata?: Un estudiante huye tras atropellar a una persona, pero en los siguientes días se verá acosado por su propia conciencia y, en una noche irreal, es tragado por el abismo a través del cual llega al inframundo.

Función: Jueves 17 a las 20:30 horas y sábado 19 a las 17:45 horas.

EL MÁS ALLÁ (1964)

¿De qué trata?: Conformado por varias historias, entre ellas uno sobre el verdadero amor y la ambición; después el de un músico ciego que desconoce que su público está conformado por fantasmas y otro sobre un fantasma que se aparece en el reflejo de una taza de café.

Función: Sábado 19 a las 20:00 horas y sábado 26 a las 20:00 horas.

LA CARA DE OTRO (1966)

¿De qué trata?: Un ingeniero con el rostro desfigurado por quemaduras, acepta un trasplante de rostro, creado a partir del molde de un desconocido. El problema inicia cuando llegan a él algunas tentaciones de los que desconoce su origen.

Función: Domingo 20 a las 18:00 horas y lunes 21 a las 20:30 horas.

