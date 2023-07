Astronauta mexicana presenta documental de William Shatner

San Diego.— Cuando el 4 de junio de 2022 la mexicana Katya Echazarreta viajó al espacio cumpliendo su sueño de niña, su conquista se alineaba con la del actor William Shatner, quien en octubre de 2021 también ascendió a la gravedad cero a bordo de un vuelo organizado por Blue Origin.

Lo que la nacida en Jalisco no sospechaba es que un año después se encontraría promoviendo el documental sobre la vida del actor que interpretó al capitán Kirk de la serie (1966-1969) y películas Star Trek.

“Cuando gracias a la organización Space for Humanity conseguí mi sueño de viajar al espacio, supe en esos días de toda la historia de William Shatner y su experiencia al viajar al espacio. Me uní a promover el documental porque el mensaje que estoy dando en México y Latinoamérica es el mismo que este actor está promoviendo”, indica Echazarreta, de 28 años, a EL UNIVERSAL sobre You can call me Bill.

You can... usa la experiencia de Philipp en documentales de cultura pop como The people vs George Lucas, Memorias: Los orígenes de Alien y 78/52: La escena de la bañera de Hitchcock, para sentar a Shatner y dejarlo hablar sobre sus orígenes como actor, sus retos y caídas.

Shatner, de 92 años, fue uno de la centena de celebridades de Hollywood que, debido a la huelga de actores, no acudió a la convención.

A manera del destino, Echazarreta fue en el pasado voluntaria en esta misma convención de cómics y fantasía de California.

“Antes de ir a la universidad UCLA en Los Ángeles, yo estudiaba en el San Diego City College. Para la Comic-Con me ofrecí como voluntaria como acomodadora. Llevaba a los asistentes a sus lugares, les indicaba cuándo salir y también regañaba a la gente cuando lo estaban haciendo mal”, recuerda riendo.

Echazarreta dice que, así como tenía modelos a seguir para inspirarse, ahora busca inspirar:

“Tener modelos a seguir es muy importante, por eso quiero ser un gran ejemplo para todas las personas. Realmente para todas las mujeres, las latinas, las mexicanas, porque toda la vida me han dicho que lo que yo he querido hacer no es posible para una persona como yo. Ya lo hice. Lo he logrado”.

EL DATO

Shatner no acudió a la convención debido a la huelga de actores que enfrenta Hollywood.

Foto: AFP