Después de un cataclismo que lo deja sin nada, un hombre decide quedarse a vivir en su automóvil, intentando reconstruir su vida desde ese espacio mínimo.

Ese es el punto de partida de Rambler, novela escrita hace casi una década por Antonio Calera-Grobet, recientemente fallecido, que será llevada al cine.

Las realizadoras Astrid Rondero y Fernanda Valadez, ganadoras del Ariel a Mejor película por Sujo, estarán a cargo de la adaptación, cuyo rodaje se prevé para 2026, si las condiciones de producción lo permiten.

“Una parte de la historia pasa durante el terremoto que sacudió a la Ciudad de México en 1985, y este hombre lo pierde todo y comienza a vivir en su coche”, detalla Valadez.

“Es una adaptación libre de la novela sobre distintos tiempos en la Ciudad de México, pero también puede verse como un homenaje a ella”.

Aún no se ha definido al actor que interpretará al protagonista, un hombre que, según la novela, habita en la zona sur de la Ciudad de México.

“Va a ser una mezcla de géneros cinematográficos, esa es nuestra siguiente película aunque hay por ahí otra cosa que haremos en Estados Unidos”, añade Astrid Rondero.

En la última década, varias novelas mexicanas han sido adaptadas a películas, como han sido los casos de Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor; Pedro Páramo, de Juan Rulfo; Casi el paraíso, de Luis Spota; y Recursos humanos, de Antonio Ortuño.

En sitios vulnerables

Por ahora, Sujo, su más reciente largometraje, inicia un recorrido por comunidades vulnerables en colaboración con Fundación UNAM.

La película narra la historia de un hombre huérfano a causa del narcotráfico que busca escapar de la violencia que marcó su origen, una tarea que se vuelve casi imposible en el entorno que lo rodea.

El objetivo, explican sus directoras, será ahora acercar la cinta a colegios y espacios donde sus temas, como la pérdida, la marginación y la esperanza, puedan generar diálogo y reflexión.

“Va por escuelas de bachillerato, esperamos sean unas 30 mil personas las que vayan. Creemos que es importante que se vea en estas comunidades que están en entidades como Guanajuato, Tamaulipas y Yucatán”, comenta Rondero.

La película obtuvo además el galardón a Dirección y Coactuación Femenina (Yadira Pérez) que anualmente entrega la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Durante su corrida comercial contabilizó cerca de 100 mil espectadores.

Protagonizada por Juan José Varela, un joven que en la vida real vive de plomero en su natal Guanajuato, el largometraje contabilizó más de una decena de premios internacionales, entre ellos en los festivales de Sundance y el de San Sebastián.

“Ahora es un orgullo que siga su camino por donde queríamos, pues ese era nuestro sueño, que la cinta la pudiera ver sobre todo gente de las comunidades”, expresa Astrid Rondero.