Así surgió la amistad entre Wendy Guevara y Paola Suárez, quien fue golpeada por su prometido

Wendy Guevara y Paola Suárez tienen un encanto especial como amigas, el humor y la sinceridad ha prevalecido entre ellas y eso gusta a sus seguidores, quienes desde 2017 las siguen en las redes, se dieron a conocer como "Las perdidas" por un gracioso video que grabaron en un cerro, el material se volvió viral y ambas ganaron popularidad, además de un par de premios MTV MIAW.

Desde antes de volverse famosa grababan juntas sus ocurrencias para sus canales de YouTube, así como sus momentos de fiesta, maquillándose y demás.

Años después la fama las alcanzó y han sumado miles de seguidores, trabajo y reconocimiento en la industria del entretenimiento; Wendy ganó "La casa de los famosos México", lo que le dio aún más foco a la comunidad trans.

A pesar de que algunos dijeron que a Wendy "se le había subido la fama" tras su triunfo en el reality de Televisa, y que por ello ya "desconocía" a su amiga Paola Suárez, esta versión fue refutada por la propia Guevara y por sus acciones, pues tras la tremenda agresión física que sufrió Paola por parte de su prometido, Wendy ha estado a su lado apoyándola en todo.

Wendy Guevara y Paola Suárez, juntas en las buenas y en las malas.

¿Qué le pasó a Paola Suárez?

La hospitalización de la influencer Paola Suárez alarmó a sus miles de seguidores quienes estaban con la incertidumbre por saber estado de salud, luego de aparecer en un video dentro de una cama de hospital con la cara golpeada, el rostro hinchado y un ojo completamente cerrado.

De acuerdo con un clip, Wendy Guevara informó que su novio fue quien la golpeó y que no habían dicho nada por respeto a ella, además de que esperarán de que se desinflame para que los médicos puedan evaluar los daños que hubiera.

Lo de Paolita Suarez si es real, su prometido la golpeó y ahora están esperando a que se desinflame para ver si tuvo daños en su ojo:( pic.twitter.com/JylBf5w1SE — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) January 11, 2024

En otro video que la ganadora de “La casa de los famosos México” subió al llegar a su casa habló más al respecto y dejó en claro que no pedirán dinero a sus followers, para evitar que hubiera cualquier tipo de estafador que quisiera hacerse pasar por ellas.

“No vamos a pedir dinero para Paola; ella no trae mucho, pero nosotras vamos a apoyarlas, pero para eso estamos las amigas, a mí no me importa. Entre nosotras, ponemos de 10 mil cada una y ya, gastamos en otras mamadas”, señaló la protagonista del reality “Wendy: perdida pero famosa”.

Admitió que le da mucho coraje lo que le pasa a su mejor amiga y mostró su empatía al respecto, recordó que en el pasado ella también vivió una situación de violencia con un hombre.

“En ese tiempo yo no era influencer ni esas cosas, pero también un día un novio me dejó el ojo así, sé la tristeza, la impotencia y lo mal que una se siente; yo sé que se siente triste, bien mal.

“Estoy triste, pero también enojada, molesta porque la neta no está padre, una les entrega todo a los chicos, a las parejas, no nada más las chicas trans, las mujeres, todas y los hombres son muy mal agradecidos y este chavo se voló la barda. Yo vi unos videos, no queríamos decir nada, yo fui la primera en saber, pero no diré nada porque Paola se puede molestar”.

Wendy Guevara pide justicia para su amiga Paola

Wendy expresó que ya era necesario que se detuviera este tipo de agresiones, que es algo que no se puede ocultar y le aconsejó a su amiga que tenía que denunciar lo ocurrido.

Indicó que hay mucha gente que la quiere y apoya como un cirujano que se ofreció a darle sus servicios sin cobrarle.

“Lo único que les pido es que manden una oración por Paola que esté bien, porque tiene un hematoma en el ojo, hay que esperar a que se desinflame el ojo de Paola para ver si no le dañó la cornea. En el hospital mucha gente le tomó foto”, relató.

Wendy Guevara da detalles de lo que le paso a Paolita Suárez



“JUSTICIA PARA PAOLITA SUÁREZ” pic.twitter.com/ksv5UIMBLk — ☆AMMZ☆ (@AMMZ1027) January 11, 2024

Guevara comentó que hay unos videos donde se ve que Suárez se avienta del segundo piso para alcanzar a una persona que llevaba un dinero, pero antes de escapar la había dejado encerrada.

“Paola se tuvo que aventar del balcón para caer en la caja de la camioneta y después al suelo, pero sí recuperó el dinero, caminó descalza; ojalá Paola ya no vuelva con él”, externó Wendy, quien precisó que ha recibido llamadas de apoyo de varios famosos.

