Hace más de 10 años, la conductora Cecilia Galliano y Lapizito, hermano de Gomita, la actual competidora de “La casa de los famosos México”, protagonizaron una controversia. Durante una transmisión del programa “Sabadazo”, en el que todos ellos participaban, Galliano perdió un anillo de compromiso que le había regalado Mark Tacher. Posteriormente, en una revista de espectáculos de circulación nacional se señaló a Lapizito y su hermana de ser los supuestos responsables del robo de la joya.

Aunque nunca se pudo comprobar la veracidad de la situación, se sugiere que surgió cierta enemistad entre los involucrados. Además, Gomita ha mencionado en varias ocasiones que solía tener roces con Galliano y con la presentadora regiomontana Laura G, previo al incidente.

Ahora, como suele decirse, el mundo da muchas vueltas. Cecilia y Gomita se han vuelto a encontrar en la reciente edición de “LCDLF”, ya que la también modelo conduce la post gala. Sin embargo, queda por ver cómo será recibida Araceli Ordaz, nombre real de la creadora de contenido, por la argentina a su salida del programa.

En un encuentro con los medios de comunicación, Cecilia fue clara y aseguró que recibirá a la youtuber como una conductora profesional y dejará todo en el pasado: “Ese es un tema que se fue haciendo... es un tema archivado. Para mí, la persona que lo vuelve a sacar es de otra parte, pero yo soy una mujer emocionalmente estable, correcta y no pasa nada”, comentó.

Además, recordó que durante el reality show le dijo a Gomita que jugara tranquila, ya que no se considera en posición de tratarla negativamente: “Para toda la gente que se pregunta cómo (la voy a recibir), será como soy y como he recibido a todos, a pesar de que han salido muchos y que no estoy de acuerdo con sus comportamientos. Los voy a recibir como los tengo que recibir”, dijo.

Añadió que no volverá a hablar del tema, ya que la controversia ocurrió hace mucho tiempo y está cerrada. Asimismo, recordemos que Cecilia no hizo una acusación directa y pública hacia Lapizito y Gomita.

Gomita habla del polémico robo del anillo

Araceli Ordaz expresó durante una de las transmisiones del reality que tenía miedo de participar en el proyecto debido a que el tema del supuesto robo del anillo de compromiso podría volver a ser discutido públicamente, además de la incomodidad de reencontrarse con Cecilia Galliano.

Añadió que decidió no emprender un proceso legal en aquel entonces porque “el que nada debe, nada teme. No hicimos nada, no teníamos nada”, dijo.

La conductora se lució en esta ajustada prenda. Foto: Instagram @CeciliaGalliano

Gomita externó que si Cecilia alguna vez pensó o mencionó que sospechaba de ellos, ese es un problema de la conductora.

Según su versión, sobre el anillo, nadie sabía, y fue Galliano quien se acercó a decirle a Elizabeth Campos, madre de Gomita y Lapizito, que aseguraba que él tenía el anillo y que se lo pusiera en un sobre para entregárselo: “Mi mamá le dijo… en el video que tú me enseñas, no se ve que lo agarre mi hijo. Se ve que pone la mano en el piso, pero no agarra nada; el que se ve que agarra algo es una botarga que estaba ahí, que era un oso”, dijo.

Posteriormente, la nota salió a la luz. Gomita señaló que había varias tomas del momento y que la producción informó a Galliano que Lapizito no había tomado el anillo.

Dado que Araceli se sometió a cirugías plásticas para sentirse más cómoda frente a la televisión, se la acusó de usar el dinero de la roca para los procedimientos estéticos: “Cuando recién me hice (cambios con el bisturí), cumplí 18 años y él tenía 12. Estábamos muy chiquitos y mira, yo no quiero que esto sea incómodo para ella (Cecilia)”.

Aclaró que no tiene nada en contra de la argentina y que entiende que las personas pueden cometer errores. Si en algún momento pensó mal de ellos, cree que son personas tan honestas y humildes que pudo haber dudado de ellos.

Lapizito muestra su apoyo a Gomita con emotivo mensaje, luego de que su padre fuera declarado culpable